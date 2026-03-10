Tredici borse di studio EBAVA per sostenere i giovani dell’artigianato valdostano

Il mondo dell’artigianato valdostano continua a investire sui giovani e sulla formazione. Venerdì 20 marzo, alle ore 11, nella sala della Banca di Credito Cooperativo di piazza Arco d’Augusto 18 ad Aosta, l’Ente Bilaterale Artigianato Valle d’Aosta (EBAVA) consegnerà 13 borse di studio destinate ai figli degli artigiani iscritti all’ente e ai figli dei loro dipendenti.

L’iniziativa rientra tra le attività promosse dall’ente bilaterale a sostegno delle famiglie del settore artigiano e rappresenta uno dei progetti più significativi dedicati alla valorizzazione dei percorsi di studio dei giovani. Le borse di studio sono infatti assegnate agli studenti che hanno conseguito, nell’anno scolastico 2024-2025, il diploma di scuola superiore oppure una qualifica professionale quinquennale, riconoscendo così l’impegno e i risultati ottenuti nel loro percorso formativo.

L’attività dell’EBAVA nasce dagli accordi sottoscritti tra le organizzazioni dell’artigianato — Confartigianato e CNA — e le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti CGIL, CISL, UIL e SAVT della Valle d’Aosta. Un modello di collaborazione che negli anni ha permesso di sviluppare strumenti concreti di sostegno al settore e alle famiglie che vi lavorano.

Con la consegna di quest’anno, il numero complessivo delle borse di studio assegnate negli ultimi cinque anni sale a 80, a conferma di un impegno costante nel promuovere l’istruzione e nel valorizzare i giovani legati al mondo dell’artigianato regionale.

Nel corso della cerimonia saranno premiati gli studenti Alessandro Contratto, Anna Covolo, Davide Covolo, Simone Dansachasaz, Hamza Jelouili, Alessia Martini, Sara Mussatti, Alessandro Niosi, André Payn, François Payn, Beatrice Pesando Gamacchio, Cklaire Ronc e Matteo Zavattaro.

La consegna delle borse di studio rappresenta non solo un riconoscimento per i risultati raggiunti, ma anche un segnale di fiducia verso le nuove generazioni che, attraverso lo studio e la formazione, potranno contribuire allo sviluppo economico e sociale della Valle d’Aosta.