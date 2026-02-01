Operativo il Portale ENEA per le detrazioni fiscali 2026

Sul Portale, raggiungibile al link bonusfiscali.enea.it è possibile caricare i dati relativi agli interventi ammessi al beneficio dell’Ecobonus (legge 296/2006 e art. 14 del D.L. 63/2013) e del Bonus Casa (art. 16 bis del DPR 917/86 e art. 16 del DL 63/2013).

La trasmissione dei dati interesserà gli interventi conclusi tra il 1° gennaio 2026 e la data di messa online del portale (22 gennaio 2026), nonché gli interventi i cui lavori si siano conclusi nel 2025, ma di cui parte delle spese detraibili siano state sostenute nel 2026.

Per tali interventi, i 90 giorni previsti per l’invio dei dati decorrono dalla data del 22 gennaio 2026.