Almanach de dimanche 2 mars saint Luce, év.

QUARESIMA: i quaranta giorni che preparano i cristiani alla Pasqua. È un tempo forte dell’anno liturgico, dedicato alla conversione, alla preghiera, alla penitenza e alla carità. Durante la celebrazione, il sacerdote impone le ceneri sul capo dei fedeli come segno di fragilità umana e richiamo alla necessità di rinnovare la propria vita.

Per i cattolici è uno dei giorni principali di digiuno e astinenza dalle carni, insieme al Venerdì Santo. Il digiuno obbliga i maggiorenni fino ai 60 anni e prevede un solo pasto completo nella giornata, con la possibilità di due pasti leggeri.

L’astinenza dalle carni riguarda invece tutti i fedeli dai 14 anni in su.

Non è solo una pratica formale: il senso profondo è quello di rimettere ordine nelle priorità, riscoprire l’essenziale e prepararsi interiormente alla Pasqua.

CALENDARIO DEGLI IMPEGNI DI MONS. VESCOVO

Lunedì 2 marzo

Priorato di Saint-Pierre - ore 9.30: Ritiro del Clero

Martedì 3 – Mercoledì 4 marzo

Susa, Villa San Pietro: Assemblea della Conferenza Episcopale Piemontese

Mercoledì 4 marzo

Chiesa parrocchiale di Saint-Martin - ore 18.00-20.00: Seconda Stazione quaresimale cittadina

Giovedì 5 marzo

Vescovado - mattino: Udienza

Arvier - ore 20.00: Incontro con il Consiglio pastorale di Unità parrocchiale di Arvier, Avise e Valgrisenche

Sabato 7 marzo

Saint-Oyen - mattino: Partecipazione al ritiro per futuri accoliti e ministri straordinari della Comunione

Signayes - ore 15.30: Incontro con il Consiglio pastorale di Unità parrocchiale di Excenex, Gignod e Signayes

Domenica 8 marzo

Chiesa parrocchiale di Saint-Nicolas - ore 11.00: S. Messa per il secondo centenario della nascita dell’Abbé Cerlogne

Priorato di Saint-Pierre - ore 15.00: S. Messa per il centenario della nascita della Serva di Dio Leletta d’Isola

Lunedì 9 marzo

Vescovado - ore 10.00: Incontro con i ragazzi della quinta elementare di La Salle

Vescovado - ore 11.00: Incontro con l’Arcivescovo di Bari

Saint-Pierre, Asilo Mgr Centoz - ore 18.30: S. Messa e incontro con il Consiglio pastorale di Unità parrocchiale di Saint-Nicolas e Saint-Pierre

Martedì 10 marzo

Vescovado - mattino: Udienze

Seminario - ore 16.30-18.30: Incontro con gli Uffici pastorali diocesani

Mercoledì 11 marzo

Chiesa collegiata di Sant’Orso - ore 18.00-20.00: Terza Stazione quaresimale cittadina

Giovedì 12 marzo

Vescovado - mattino: Udienza

Introd - ore 18.30: S. Messa e incontro con il Consiglio pastorale di Unità parrocchiale di Introd, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges e Valsavarenche

Venerdì 13 marzo

Vescovado - pomeriggio: Udienze

Sabato 14 marzo

Cattedrale - Pont Suaz - ore 6.00: Pellegrinaggio mensile a N.-D. de Pitié

Torino - ore 9.00: Inaugurazione dell’Anno giudiziario del T.E.I.P.

La Chiesa celebra Sant' Agnese di Boemia Principessa, badessa

Figlia del sovrano boemo Otakar I, Agnese nacque a Praga nel 1211. Nel 1220, essendo promessa sposa di Enrico VII, figlio di Federico II di Svevia, Agnese fu condotta a Vienna ove visse sino al 1225 quando, rotto il fidanzamento, tornò a Praga per consacrarsi a Dio. Grazie ai Frati Minori, venne a conoscenza della vita spirituale di Chiara d'Assisi. Rimase affascinata da questo modello e decise di imitarne l'esempio. Fondò il monastero di San Francesco per le «Sorelle Povere o Damianite» nel 1234. Insieme a Santa Chiara si adoperò per ottenere l'approvazione di una nuova ed apposita regola che ricevette e professò. Agnese divenne badessa del monastero, ufficio conservò per tutta la vita. Morì il 2 marzo 1282. Numerosi miracoli furono attribuiti alla principessa badessa che venne beatificata da Pio IX nel 1874 e canonizzata da Giovanni Paolo II nel 1989.

Il sole sorge alle ore 7,09 e tramonta alle ore 18,17

« La famiglia è il luogo dove la persona impara che la libertà nasce dal legame e che l’amore vero non è possesso, ma responsabilità condivisa » (Papa Leone XIV)

La famiglia viene qui vista come spazio fondativo dell’identità umana, non come struttura rigida ma come tessuto vivo di relazioni. In una società che tende spesso alla frammentazione, questa visione richiama l’idea che la crescita personale e sociale passi anche attraverso la cura dei legami primari. È un messaggio semplice, ma profondamente radicato nella tradizione etica cristiana.