Il Papa a Bamenda: i poveri luce in una terra ferita dalla guerra

Nel cuore di una delle crisi più dimenticate del continente africano, Papa Leone XIV sceglie parole che pesano come pietre e, allo stesso tempo, provano a ricucire. A Bamenda, nel nord-ovest del Camerun, regione segnata da anni di violenze tra separatisti anglofoni e forze governative, il Pontefice si presenta come messaggero di pace e, senza giri di parole, denuncia un “mondo a rovescio” dominato da armi, sfruttamento e destabilizzazione.

Nella Cattedrale di San Giuseppe, gremita e attraversata da un’attesa quasi incredula, Leone XIV parla a una comunità ferita ma viva, capace ancora di riunirsi nonostante tutto. Davanti a rappresentanti delle diverse confessioni religiose e dei gruppi linguistici, il Papa indica una direzione precisa: «I poveri sono la luce del mondo». Un’affermazione che ribalta le gerarchie del potere e restituisce dignità a chi, in questi anni, ha pagato il prezzo più alto del conflitto.

Il suo è un discorso che intreccia spiritualità e politica, senza mai separarle davvero. «Beati gli operatori di pace! Guai, invece, a chi piega le religioni e il nome stesso di Dio ai propri obiettivi militari, economici e politici», afferma, colpendo direttamente quei meccanismi che trasformano la fede in strumento di guerra. Un passaggio che suona come una condanna netta non solo per i gruppi armati, ma anche per interessi più ampi, spesso internazionali.

Il Papa non ignora la realtà concreta: migliaia di morti, centinaia di migliaia di sfollati, una società traumatizzata. Eppure, proprio in questo scenario, individua una possibilità di ripartenza. Parla di una terra “insanguinata ma feconda”, di una comunità che può ancora rialzarsi perché “mai abbandonata da Dio”. Un messaggio che trova eco nell’entusiasmo dei fedeli, sostenuto anche dalla tregua proclamata dai separatisti in occasione della visita.

Non manca la denuncia dei cosiddetti “signori della guerra”, accusati di alimentare una spirale senza fine: «Occorrono miliardi per distruggere, ma non si trovano le risorse per guarire, educare, risollevare». Parole che mettono il dito nella piaga di un sistema globale dove lo sfruttamento delle risorse va di pari passo con il commercio di armi.

Il cuore del messaggio, però, resta un invito concreto alla responsabilità collettiva. Leone XIV parla di una necessaria “inversione a U”, chiedendo a “ogni coscienza onesta” di denunciare e ripudiare la violenza, scegliendo la strada della fraternità. «La pace non è da inventare: è da accogliere», dice, ricordando che nessuno sceglie i propri fratelli, ma tutti sono chiamati a riconoscersi come tali.

Nel congedarsi da Bamenda, il Papa affida alla comunità il compito di proseguire quella che definisce una “rivoluzione silenziosa”: un lavoro quotidiano di riconciliazione che, nonostante tutto, ha finora impedito al conflitto di trasformarsi in guerra totale. Il gesto finale, con il volo delle colombe bianche sul sagrato della cattedrale, diventa così simbolo di una speranza fragile ma ostinata.

In una terra dove tutto sembra spingere verso la divisione, il messaggio è chiaro: la pace passa dai più deboli. E, forse, proprio per questo, resta ancora possibile.