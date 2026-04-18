Il Papa: nell'attuale crisi dei riferimenti morali si legittima l'inaccettabile

Nel cuore dell’Africa, a Yaoundé, capitale del Camerun, il viaggio apostolico di Leone XIV si trasforma in qualcosa di più di una visita pastorale. Diventa un discorso lucido, a tratti duro, sulla crisi morale del nostro tempo. Di fronte a migliaia di studenti riuniti nell’Università Cattolica dell’Africa Centrale, il Pontefice mette a fuoco un nodo che riguarda tutti: il rischio concreto che il progresso, senza bussola etica, si trasformi in una deriva.

Il punto di partenza è netto: non esiste vera crescita quando si perdono i riferimenti morali. È lì che, secondo Leone XIV, si apre una frattura profonda. Nelle società contemporanee – e non solo in Africa – si assiste a una progressiva erosione dei criteri etici che per decenni hanno orientato le scelte collettive. Il risultato? Pratiche un tempo considerate inaccettabili vengono oggi accolte con superficialità, quasi normalizzate.

Non è una critica nostalgica, ma una diagnosi precisa. Quando tutto diventa relativo, anche il concetto di libertà rischia di svuotarsi. E qui il Papa affonda il colpo: senza un lavoro serio sulle coscienze, si finisce per scambiare l’adattamento passivo alle logiche dominanti per competenza, e la perdita di libertà per progresso.

Il contesto africano, nelle parole del Pontefice, diventa emblematico. È il luogo dove le contraddizioni del mondo globale si manifestano con maggiore evidenza. Da una parte le enormi risorse naturali, dall’altra le devastazioni ambientali e sociali causate dalla corsa alle materie prime e alle terre rare, indispensabili per alimentare la rivoluzione tecnologica. Il cosiddetto sviluppo, insomma, mostra il suo lato oscuro proprio dove dovrebbe portare opportunità.

E qui Leone XIV ribalta una narrazione diffusa: la grandezza di una nazione non si misura né dalla ricchezza materiale né dall’abbondanza di risorse. Senza coscienze rette, senza educazione alla verità, nessuna società può dirsi davvero prospera. È una visione che sposta il baricentro: dall’economia all’etica, dalla quantità alla qualità umana.

Dentro questo scenario si inserisce il ruolo delle università. Non semplici luoghi di trasmissione del sapere, ma comunità vive, capaci di formare persone prima ancora che professionisti. Il Papa insiste su un concetto chiave: la conoscenza non può ridursi a tecnica. Deve restare aperta, critica, capace di interrogarsi. È qui che entra in gioco il rapporto tra fede e scienza, spesso raccontato come conflittuale ma, secondo Leone XIV, profondamente complementare.

La fede, dice, non limita la ragione, ma la amplia. Non chiude lo sguardo, lo rende più profondo. In un tempo in cui la conoscenza rischia di diventare funzionale ai sistemi di potere, la dimensione spirituale può restituire libertà al pensiero. Una posizione che richiama apertamente la tradizione della Chiesa, da Benedetto XVI a Papa Francesco, ma che oggi assume un’urgenza nuova.

Il passaggio più attuale riguarda però la tecnologia. L’intelligenza artificiale, le piattaforme digitali, gli ambienti costruiti per orientare comportamenti e decisioni: il Papa non demonizza, ma mette in guardia. Il rischio non è solo l’errore, ma qualcosa di più profondo: una trasformazione del rapporto con la realtà. Quando la simulazione diventa norma, la verità perde consistenza, e con essa la capacità di discernere.

È qui che il discorso si fa quasi politico, pur restando su un piano etico. Le “bolle” digitali, l’autoreferenzialità, la polarizzazione: sono fenomeni che incidono direttamente sulla tenuta delle società. E ancora una volta, senza un ancoraggio morale, il sistema tende a implodere su se stesso.

In questo quadro, l’Africa – spesso raccontata solo come terra di problemi – diventa invece una possibile chiave di lettura del futuro. Un laboratorio, se vogliamo, dove si intrecciano sfide globali: sviluppo, ambiente, tecnologia, giustizia sociale. E soprattutto una riserva di energie giovani. È proprio ai giovani che Leone XIV affida il compito più difficile: liberare il continente dalla corruzione e costruire un nuovo umanesimo.

Un messaggio che va oltre i confini africani. Perché, a ben vedere, la crisi dei riferimenti morali non è una questione geografica, ma universale. E riguarda da vicino anche l’Europa, sempre più ricca materialmente e sempre più fragile sul piano dei valori.

Il passaggio finale è forse il più semplice, ma anche il più radicale: non voltarsi dall’altra parte. Non accettare come inevitabile ciò che inevitabile non è. In un tempo che tende a giustificare tutto, il richiamo del Papa suona quasi controcorrente. Ma proprio per questo, probabilmente, necessario.