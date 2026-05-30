ÉVANGILE DE DIMANCHE: CROIRE ET AIMER POUR COMPRENDRE LA SAINTE TRINITÉ

Le mystère de la Trinité et la raison humaine

L’Église célèbre le mystère insondable de la Sainte Trinité. Est-il possible de comprendre ce mystère des mystères avec notre raison traversée d’ombre ? Kant affirme l’impossibilité d’une connaissance rationnelle de la Trinité, car elle dépasse tout notre concept. Faut-il alors nous taire?

Notre Dieu n’est pas indéterminé, éloigné et impassible à nos cris d’appel. Il est « sensible au cœur », selon Blaise Pascal. Saint Augustin, dans son humilité, nous indique une méthodologie pour comprendre la Sainte Trinité : il faut aimer et croire pour accéder à la vérité sublime et divine. Ce que nous croyons nous a été manifesté par Dieu lui-même en Jésus-Christ, « la vraie Magnifica humanitas qui devient la Voie, la Vérité et la Vie qui ouvre pour chacun de nous le chemin pour croître vers la plénitude » (Léon XIV, Lettre encyclique Magnifica humanitas, n.1, 2026).

1. ÊTRE À L’ÉCOUTE DU VERBE

Dieu seul parle parfaitement de lui-même. L’Écriture sainte nous révèle que Dieu est Père, Créateur, Puissance, Sagesse, Providence, Amour, Tendresse et Miséricorde. Comment savons-nous que Dieu est Père, Fils et Esprit Saint sans être trois divinités ?

Saint Jean écrit dans son prologue : « Personne n’a vu Dieu ; seul le Verbe qui est dans le sein du Père nous l’a révélé » (Jn 1,18). Jésus dit à Thomas qui doute : « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ».

La source première digne de foi est Jésus lui-même, qui révèle, « quand les temps furent accomplis » (Ga 4,4), que Dieu est Père qui nous aime.

Dans l’Évangile du jour, Jésus dit à Nicodème : « Dieu a tant aimé le monde qu’il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle ».

Jésus est le sacrement du Père, car en lui « sont cachés les trésors de la sagesse et de la science » (Col 2,3). « Il est l’image du Dieu invisible, le premier-né avant toute création » (Col 1,15-16).

Jésus dit encore à Philippe : « Je suis dans le Père et le Père est en moi. Qui m’a vu a vu le Père » (Jn 14).

Il envoie ses disciples : baptiser « au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit » (Mt 28,16-20). Notre existence est enracinée dans ce mystère trinitaire.

2. NOUS NE POUVONS PAS NOUS TAIRE

La clef de toute prière chrétienne est le signe de la croix, synthèse de notre foi : au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit.

Le ministre de l’Eucharistie salue la communauté en disant :

« La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu le Père et la communion de l’Esprit Saint soient toujours avec vous ».

L’amour trinitaire est au cœur de notre histoire et chacun est aimé tel qu’il est.

Selon saint Augustin : le Père est l’Aimant (amans), le Fils l’Aimé (amatus), l’Esprit Saint l’Amour (amor).

Trois erreurs guettent l’esprit humain sans la grâce :

le matérialisme théologique (Dieu réduit au corporel),

le spiritualisme désincarné (Dieu solitaire et abstrait),

l’athéisme né de la « conscience malheureuse » (Hegel), découragement de la raison.

Saint Augustin propose la clé : « Il faut croire pour comprendre et comprendre pour croire » (credo ut intelligam et intelligo ut credam). L’humilité guérit l’intelligence blessée et la raison orgueilleuse.

Dieu a parlé dans l’histoire : la préface le rappelle, en confessant le Père, le Fils et l’Esprit Saint dans une même gloire.

3. L’EXISTENCE CHRÉTIENNE ENRACINÉE DANS LA TRINITÉ

Si notre corps est temple de l’Esprit Saint, nous portons la Trinité en nous.

L’image de Dieu en l’homme est trinitaire :

la mémoire renvoie au Père,

l’intelligence au Verbe, le Fils,

la volonté à l’amour de l’Esprit Saint.

Ainsi : le Père crée, le Fils sauve, l’Esprit sanctifie.

« En lui nous existons, nous nous mouvons et nous sommes » (Ac 17,28).

Le mystère de la Trinité fonde une civilisation de l’amour. La seconde lecture invite : joie, unité, paix, perfection.

L’autre devient une joie, non une menace.

La foi en la Trinité libère l’obéissance de toute logique oppressive et la transforme en communion.

Les responsables politiques qui s’en réclament devraient éviter toute instrumentalisation du nom de Dieu et comprendre que paix, unité et démocratie trouvent leur enracinement dans ce mystère d’amour.

4. PRIÈRE À LA SAINTE TRINITÉ – SAINT AUGUSTIN

Seigneur notre Dieu, nous croyons en toi, Père et Fils et Esprit Saint.

Dirige mon attention vers la vraie foi. Aide-moi à désirer voir toujours ta face avec les yeux de l’intelligence.

Donne-moi la force de te chercher et l’espérance de te trouver avec une connaissance toujours plus parfaite.

Devant toi se trouvent ma force et ma faiblesse : conserve celle-là et guéris celle-ci (illam serva, istam sana).

Devant toi se trouvent ma science et mon ignorance : reçois-moi là où tu m’as ouvert la porte, et là où elle est fermée, ouvre-moi quand je frappe.

Fais que je me souvienne de toi, que je te comprenne et que je t’aime.

Il est toutes choses. Amen.

Bonne fête de la très Sainte Trinité.

Paix et joie dans nos cœurs et dans le monde.

Ton frère, Abbé Ferdinand Nindorera