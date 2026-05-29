Papa Leone XIV ai vescovi italiani: avere coraggio dell'essenziale

Alla 82ª Assemblea generale della CEI in Vaticano, Papa Leone XIV rilancia una visione di Chiesa centrata sul Vangelo, sui sacramenti e sulla prossimità concreta alle persone, non sui numeri o sull’efficienza organizzativa. Nel suo discorso ai vescovi, ringrazia il cardinale Matteo Zuppi e richiama la necessità di comunità vive, accoglienti e realmente sinodali. Il Papa insiste su ascolto, partecipazione e centralità del Battesimo, invitando la Chiesa italiana a non chiudersi nella conservazione ma a tornare all’essenziale dell’annuncio cristiano.

In Vaticano si chiude la 82ª Assemblea generale della Conferenza Episcopale Italiana con un intervento che non è solo un saluto, ma una vera traccia di rotta per i prossimi anni della Chiesa italiana.

A parlare è Papa Leone XIV, che davanti ai vescovi riuniti nell’Aula del Sinodo ribalta subito il punto di vista: niente ossessione per i numeri, per la struttura o per l’efficienza, ma ritorno netto al cuore del cristianesimo, cioè il Vangelo vissuto.

Il Papa apre con un ringraziamento al cardinale Matteo Zuppi, sottolineando il lavoro della Conferenza Episcopale e il cammino sinodale appena concluso. Zuppi, dal canto suo, ha espresso gratitudine per l’enciclica “Magnifica humanitas”, definita come uno strumento capace di aiutare la Chiesa a “custodire l’umano” dentro la storia.

Il Papa allarga poi lo sguardo: pensa ai presbiteri, ai diaconi, alle famiglie, ai catechisti, ai giovani, agli anziani, ai poveri e ai malati. Ma soprattutto insiste su un’idea che torna più volte: Dio non è lontano né distante dai percorsi ordinari della vita quotidiana.

Centrale il passaggio sulla “stanchezza della fede” in alcune realtà italiane: difficoltà a trasmettere il messaggio cristiano, distanza dalle nuove generazioni, frammentazione sociale. Ma per Leone XIV la risposta non è il ripiegamento: “Il Vangelo ci riscuote”, dice in sostanza, richiamando la forza di una fede che non è statistica ma incontro.

Il cuore del discorso si concentra poi su un punto preciso: i sacramenti, a partire dal Battesimo. È lì che nasce e cresce la fede, afferma il Pontefice, ma solo se inserita in comunità vive, accoglienti e realmente partecipi.

Non una Chiesa burocratica, quindi, ma una Chiesa dove:

la Parola di Dio guida le scelte concrete,

l’Eucaristia è davvero centro della vita comunitaria,

i poveri non sono “destinatari”, ma parte della famiglia,

i giovani non sono numeri ma volti,

le famiglie non vengono lasciate sole.

Altro passaggio chiave è quello sulla sinodalità. Non un evento concluso, ma uno stile permanente.

Il Papa si interroga direttamente: che volto di Dio stiamo trasmettendo? Come accompagniamo oggi l’iniziazione cristiana? E soprattutto: la partecipazione nella Chiesa è reale o solo formale?

La risposta è netta: la partecipazione non è concessione, ma elemento essenziale della comunione. E i processi sinodali devono essere verificati, non solo dichiarati.

La conclusione è un invito quasi programmatico: coraggio dell’essenziale. Una Chiesa meno preoccupata di conservare tutto e più libera di annunciare Cristo.

Non una Chiesa di controllo o di autoreferenzialità, ma una comunità che vive della luce del Vangelo e si lascia guidare dallo Spirito.

Un messaggio che, tra le righe, suona anche come una richiesta ai vescovi italiani: meno struttura, più vita; meno gestione, più annuncio.