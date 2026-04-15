À Annaba, l’appel à «renaître d’en haut» de Léon XIV

À Annaba, ancienne Hippone, l’histoire et la foi se sont donné rendez-vous. Au deuxième jour de son voyage apostolique en Algérie, le pape Léon XIV a célébré une messe solennelle dans la basilique dédiée à Saint Augustin, figure majeure du christianisme dont il se revendique lui-même comme « fils spirituel ».

Dans ce lieu chargé de mémoire, où saint Augustin fut évêque de 395 jusqu’à sa mort, le souverain pontife a prononcé une homélie dense, à la fois théologique et profondément actuelle, centrée sur une invitation évangélique exigeante : « Il vous faut renaître d’en haut ».

Cette étape à Annaba revêt une portée symbolique particulière. En se présentant comme « augustinien » dès le soir de son élection, Léon XIV avait déjà tracé un fil direct avec cette terre d’Afrique du Nord. Sa venue en Algérie, première d’un pape dans ce pays, apparaît ainsi comme un retour aux sources, un pèlerinage spirituel autant qu’un geste d’ouverture.

Accueilli par l’évêque de Constantine-Hippone, Mgr Michel Guillaud, le pape a été salué comme un « compagnon de route » pour les croyants, chrétiens et musulmans confondus, réunis autour d’une figure commune d’intelligence et de foi.

Dans son homélie, Léon XIV a insisté sur la permanence du message évangélique à travers les siècles. « La parole divine traverse l’histoire et se renouvelle par la voix humaine du Sauveur », a-t-il affirmé, rappelant que, malgré les changements de noms, de cultures et de contextes, les saints demeurent des repères vivants.

À travers la figure de Nicodème, évoquée dans l’Évangile, le pape a développé l’idée d’une foi en chemin, fragile mais appelée à grandir. Une foi qui, même éprouvée, peut être transformée par la rencontre avec le Christ.

C’est le cœur du message pontifical. L’invitation à « renaître d’en haut » n’est pas, selon Léon XIV, une contrainte impossible, mais un « don de liberté ». Elle s’adresse à tous, croyants ou chercheurs de sens, comme une possibilité de renouvellement intérieur.

Face aux crises du monde – injustices, souffrances, incertitudes – le pape a posé une question simple et radicale : « Notre histoire peut-elle vraiment changer ? ». Sa réponse se veut résolument espérante : oui, à condition d’accueillir la grâce et de laisser Dieu agir dans les faiblesses humaines.

S’inspirant des Actes des Apôtres, Léon XIV a décrit une Église fondée non sur des structures, mais sur une « concordia », une harmonie des cœurs unis dans la foi. Cette unité se traduit concrètement par le partage des biens, vécu non comme une obligation, mais comme une expression de la charité.

« Là où règne le désespoir, elle enflamme l’espérance ; là où règne la misère, elle introduit la dignité », a-t-il souligné, esquissant une vision d’une Église engagée, capable de répondre aux défis contemporains.

S’adressant directement aux chrétiens d’Algérie, minoritaires mais enracinés, le pape les a exhortés à rester « un signe humble et fidèle de l’amour du Christ », à travers des gestes simples et un dialogue quotidien.

Mais son message dépasse largement les frontières du pays. En rappelant que « Dieu est amour » et « Père de tous », Léon XIV a insisté sur la nécessité d’une fraternité universelle, seule capable de briser « la spirale négative » du monde actuel.

En conclusion, le pape a invité les fidèles à se reconnaître héritiers d’une histoire marquée par la persévérance et l’accueil. Une tradition incarnée par saint Augustin, mais aussi par les martyrs et les croyants anonymes qui ont façonné cette terre.

Son passage à Annaba, bref mais intense, laisse ainsi une empreinte durable : celle d’un appel à la conversion, à la communion et à l’espérance. Un appel à « renaître d’en haut », non comme une idée abstraite, mais comme une promesse concrète pour l’humanité.