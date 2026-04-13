Leone XIV: è un obbligo morale proteggere i civili dagli atroci effetti della guerra

Davanti a 18mila fedeli in Piazza San Pietro, Papa Leone XIV lancia un forte richiamo alla coscienza internazionale: fermare i conflitti, proteggere i civili e riscoprire la fede come forza di speranza. Dall’Ucraina al Sudan, passando per il Libano, un grido che attraversa il mondo.

Ieri mattina in Piazza San Pietro non è stata una semplice preghiera domenicale. È stato, ancora una volta, un intervento politico nel senso più alto del termine: un richiamo diretto alla responsabilità morale della comunità internazionale.

“Il principio di umanità inscritto nella coscienza di ogni persona […] comporta l'obbligo morale di proteggere la popolazione civile dagli atroci effetti della guerra”.

Parole nette, senza sfumature, pronunciate da Papa Leone XIV davanti a circa 18mila fedeli riuniti per il Regina Coeli.

Il Pontefice non si limita alla riflessione spirituale, ma entra nel cuore delle crisi contemporanee. Il pensiero va subito all’Ucraina, definita ancora “caro popolo” martoriato da un conflitto che continua a colpire civili innocenti.

Il Papa chiede che non venga meno l’attenzione internazionale, quasi a denunciare quella che è ormai una deriva evidente: l’assuefazione alla guerra. E questo, Piero, è forse il passaggio più inquietante. Quando il dolore diventa normale, la coscienza collettiva si spegne.

Lo sguardo si sposta poi sul Libano, dove Leone XIV parla di “giorni di dolore e paura”, ma anche di una speranza che resiste.

Qui l’appello è diretto: cessare il fuoco, subito. Cercare una soluzione pacifica senza ulteriori rinvii.

Un linguaggio che non lascia spazio alla diplomazia ambigua: o si fermano le armi, o si continua a distruggere vite.

Ancora più duro il passaggio sul Sudan, dove tra pochi giorni ricorreranno tre anni dall’inizio di un conflitto definito “sanguinoso”.

“Quanto soffre il popolo sudanese”, dice il Papa, parlando di vittime innocenti di un “dramma disumano”.

E qui il messaggio è chiarissimo: deporre le armi e avviare un dialogo senza precondizioni.

Tradotto: basta tatticismi, basta interessi geopolitici mascherati. Serve una volontà reale di pace.

Nel mezzo di questo scenario globale, Leone XIV richiama anche i fedeli a non perdere il senso della comunità e della spiritualità, invitando a riscoprire l’Eucaristia domenicale come fonte di vita e missione.

Non è un passaggio secondario. Perché, nel suo ragionamento, la fede non è evasione, ma radice di responsabilità.

Infine, l’annuncio del viaggio apostolico che inizierà domani e porterà il Papa in Algeria, Camerun, Angola e Guinea Equatoriale. Un itinerario non casuale, che tocca aree segnate da tensioni, povertà e instabilità.

Il Pontefice chiede ai fedeli di accompagnarlo con la preghiera. Ma il sottotesto è evidente: portare attenzione dove spesso il mondo non guarda.

Piero, qui non siamo davanti al solito appello rituale. Qui c’è una linea chiara: la guerra non è solo un problema geopolitico, è una responsabilità morale collettiva.

E quando un Papa arriva a parlare di “obbligo” di proteggere i civili, significa che, da qualche parte, quell’obbligo è stato già tradito.