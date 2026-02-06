Professioni del bosco: consegnati gli attestati del corso per operatori forestali

Nel pomeriggio di giovedì 5 febbraio si è svolta la consegna degli attestati ai partecipanti del Corso di formazione per operatore forestale, promosso dall’Assessorato regionale dell’Agricoltura e Risorse naturali nell’ambito delle azioni di potenziamento del settore forestale valdostano. Un momento che ha rappresentato non solo la conclusione di un percorso formativo impegnativo, ma anche il riconoscimento del ruolo centrale che le competenze professionali rivestono nella gestione del patrimonio boschivo regionale.

Il corso, organizzato dall’Assessorato attraverso le risorse del fondo per l’attuazione della Strategia forestale nazionale, era rivolto ai titolari e ai dipendenti delle imprese forestali valdostane, con l’obiettivo di consolidarne le capacità tecniche e migliorare la competitività del comparto. Un settore che, soprattutto in un territorio montano come la Valle d’Aosta, assume un valore strategico sotto molteplici profili.

Il programma formativo ha previsto oltre 200 ore di lezioni, articolate tra teoria e pratica. I partecipanti hanno approfondito temi fondamentali come le tecniche di abbattimento delle piante, l’allestimento e l’esbosco del legname, la manutenzione delle attrezzature forestali e le procedure di sicurezza. Il conseguimento dell’attestato è stato vincolato al superamento di un esame finale, a garanzia della qualità e della solidità delle competenze acquisite.

Nel corso dell’incontro, l’Assessore all’Agricoltura e Risorse naturali ha sottolineato come iniziative di questo tipo si inseriscano in una strategia più ampia di valorizzazione del comparto forestale valdostano e della multifunzionalità delle foreste, riconosciute non solo per il loro valore produttivo, ma anche per la funzione ambientale, paesaggistica e sociale che svolgono.

Una gestione forestale sostenibile e qualificata, è stato evidenziato, contribuisce infatti alla tutela della biodiversità, alla mitigazione dei cambiamenti climatici e alla protezione del territorio montano dal punto di vista idrogeologico. Allo stesso tempo, favorisce una fruizione responsabile del patrimonio boschivo e genera opportunità economiche e occupazionali per le comunità locali, rafforzando il legame tra ambiente, lavoro e sviluppo.

La consegna degli attestati ha così segnato un passaggio importante non solo per i singoli operatori, ma per l’intero settore forestale valdostano, chiamato a confrontarsi con sfide sempre più complesse. Investire nella formazione significa investire nella sicurezza, nella qualità del lavoro e nella capacità di prendersi cura di un patrimonio naturale che rappresenta una delle risorse più preziose del territorio.