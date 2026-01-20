 / CRONACA

20 gennaio 2026

Incendio a Fontainemore, fiamme in due abitazioni a Planaz

Il rogo sarebbe partito nella notte dal primo piano di un edificio per un probabile corto circuito. Vigili del fuoco e volontari al lavoro, nessuna persona coinvolta

Foto repertorio

Foto repertorio

Paura nella notte a Fontainemore, in frazione Planaz, dove un incendio è divampato all’interno di un’abitazione, estendendosi successivamente a una seconda casa. Le fiamme, secondo i primi riscontri, sarebbero originate dal primo piano dell’edificio a causa di un corto circuito.

Sul posto stanno operando i vigili del fuoco di Aosta, affiancati dai volontari, impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area, che al momento risultano ancora in corso.

Fortunatamente non si registrano persone ferite né casi di intossicazione. Restano da quantificare i danni alle strutture coinvolte, mentre sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

red

