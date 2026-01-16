Aosta, apre la nuova bretella del Quartiere Dora: viabilità più scorrevole e lavori verso la conclusione

L’apertura al traffico della nuova bretella viaria del Quartiere Dora segna un passaggio importante nel percorso di riorganizzazione della mobilità urbana di Aosta. L’infrastruttura, attesa da tempo dai residenti e da chi attraversa quotidianamente la zona, è stata resa operativa nel pieno rispetto del cronoprogramma previsto, confermando la volontà dell’Amministrazione comunale di portare a termine l’opera con tempi certi e obiettivi chiari.

Sin dalle prime ore di apertura, la nuova strada ha iniziato a svolgere la funzione per cui era stata progettata: alleggerire il traffico interno al quartiere e offrire un collegamento più fluido ed efficiente. Un beneficio immediato per automobilisti e residenti, che già stanno sperimentando una circolazione più ordinata e meno congestionata.

Il cantiere entra ora nella sua fase conclusiva, che comporterà alcuni disagi temporanei e circoscritti. In particolare, sarà necessaria la chiusura di un tratto di via Vittime del Col du Mont fino all’intersezione con via Berthet, intervento indispensabile per la realizzazione della rotatoria definitiva. Un elemento chiave dell’opera, pensato per garantire nel tempo sicurezza stradale, regolarità dei flussi e un assetto viario stabile, evitando soluzioni provvisorie destinate a creare problemi nel medio periodo.

L’Amministrazione comunale è consapevole delle difficoltà che questa fase potrà comportare, ma sottolinea come si tratti di un passaggio inevitabile e limitato nel tempo, necessario per completare correttamente un’infrastruttura strategica per il quartiere.

La nuova bretella del Quartiere Dora rappresenta infatti un tassello rilevante di un progetto più ampio, che guarda al miglioramento della qualità della vita dei residenti e a una mobilità urbana più efficiente e razionale. Un intervento che, una volta concluso, punta a lasciare un’eredità concreta e duratura alla città.