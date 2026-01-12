Aperte le prenotazioni per ENFANTHÉÂTRE 2026: un viaggio tra fantasia e meraviglia per grandi e piccini

Sono aperte le prenotazioni per Enfanthéâtre 2026, la rassegna di teatro dedicata al pubblico giovane e alle famiglie che tornerà ad animare il Teatro Giacosa di Aosta con un articolato calendario di spettacoli. Da oggi è infatti possibile acquistare i biglietti per i primi sette titoli in programma che inaugurano una nuova stagione all’insegna della qualità artistica e della varietà dei linguaggi scenici.

La programmazione propone un percorso che attraversa il teatro di narrazione, il teatro visivo e le riletture di fiabe e testi della letteratura per ragazzi, con produzioni pensate per diverse fasce d’età. Una proposta che permette di avvicinare bambini, ragazzi e adulti al linguaggio teatrale, valorizzando l’esperienza dello spettacolo dal vivo come momento di scoperta, confronto e crescita.

Enfanthéâtre si conferma così un punto di riferimento per il teatro ragazzi in Valle d’Aosta, capace di coinvolgere scuole, famiglie e pubblico di ogni età in un percorso artistico e culturale che unisce intrattenimento e riflessione.

I biglietti sono disponibili online attraverso il circuito LiveTicket al link:

https://www.liveticket.it/teatrogiacosavda

Il calendario completo, le schede degli spettacoli e tutte le informazioni sulla rassegna sono consultabili su:

www.enfantheatre.it