Bando sostegno alla locazione 2025: domande dal 12 gennaio

L’Assessorato rammenta che la domanda potrà essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma SISLO, tramite SPID, CNS o CIE, dalle ore 9 del 12 gennaio 2026 alle ore 16.59.59 del 27 febbraio 2026.

La documentazione va caricata insieme alla domanda - in una unica volta - direttamente sulla piattaforma SISLO. Questo consente di semplificare sia la procedura di presentazione da parte degli utenti che la conseguente fase di istruttoria a carico degli uffici.

Il richiedente - o un suo delegato - dovrà caricare sulla piattaforma:

contratto/contratti di affitto intestati al richiedente del contributo (documenti da caricare sulla piattaforma SISLO)

(documenti da caricare sulla piattaforma SISLO) pagamenti canone locazione o dichiarazione del proprietario con allegata la carta d’identità (documenti da caricare su SISLO): copia dei pagamenti (bonifici/ricevute) del canone di locazione relativo a tutto il periodo di locazione avuto nel 2025 o la dichiarazione del proprietario rispetto al pagamento dei canoni di locazione per l’anno 2025 (con indicazione di eventuali morosità). Nel caso in cui il richiedente volesse presentare la dichiarazione di pagamento del proprietario deve caricare obbligatoriamente il modello fornito direttamente dal sistema all’atto di compilazione della domanda con allegato copia del documento di identità del conduttore

La documentazione dovrà essere caricata entro il termine perentorio del 27 febbraio 2026, ore 16.59.59. Non sono ammesse integrazioni successive.

Per presentare la domanda è obbligatorio essere in possesso dell’ISEE 2025, di valore inferiore o uguale ad euro 12.500. L’ISEE 2025 non deve essere caricato sulla piattaforma, va solamente indicato il suo valore nella sezione dedicata della domanda.

ASSISTENZA ALLA CITTADINANZA: CONVENZIONI CON I PATRONATI

Per supportare i richiedenti nel caricamento digitale dei documenti, la Regione sta predisponendo convenzioni con i Patronati, che potranno:

assistere gli utenti nella predisposizione e nel caricamento della domanda,

supportare i cittadini privi di strumenti informatici o competenze digitali,

garantire un accesso più inclusivo e omogeneo sul territorio.

La domanda potrà quindi essere caricata:

autonomamente dal richiedente;

tramite delegato;

tramite i seguenti Patronati convenzionati:

INCA CGIL Via Binel, 24 - 11100 Aosta Telefono: 0165/271660

INAS CISL Loc. Croix Noire, 73 - 11020 Saint-Christophe Telefono: 0165/238287 SAVT Via Priore Giorgio Carrel, 3 - 11100 Aosta Telefono: 0165/368093

EPACA - COLDIRETTI Regione Borgnalle, 10L - 11100 Aosta Telefono: 0165/261171 ITAL U.I.L. Via Chavanne, 18 - 11100 Aosta Telefono: 0165/41866

50 & PIÙ ENASCO P.zza Arco d’Augusto, 10 - 11100 Aosta Telefono: 0165/45981

ACLI SERVICE VALLE D’AOSTA SRL P.zza Papa Giovanni XXIII, 2/A - 11100 Aosta Telefono: 0165/41149

VOLANTINI MULTILINGUA E VIDEOTUTORIAL

Per rendere la procedura ancora più accessibile, l’Assessorato ha realizzato:

volantini multilingua (in 7 lingue) con istruzioni sintetiche e chiare;

un videotutorial esplicativo che guiderà l’utente passo dopo passo nella compilazione della domanda e nel caricamento della documentazione sulla piattaforma SISLO.

I video tutorial e la modalità di presentazione della domanda sono disponibili a questo link

SPORTELLO INFORMATIVO – VIA PROMIS 2/A (AOSTA)

Lo sportello dell’Ufficio Coordinamento e sostegno abitativo, sito in Via Promis 2/A – Aosta, sarà aperto per fornire informazioni, chiarimenti e orientamento sulla presentazione delle domande, nei seguenti orari:

dal 13 gennaio sino al 27 febbraio 2026, i martedì e i venerdì dalle ore 9 alle ore 13.

CONTACT CENTER

L’apposito numero verde 800.61.00.61 sarà attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 18, e il sabato, dalle ore 8 alle ore 12, a partire dal 12 gennaio sino al 27 febbraio 2026.

GRADUATORIA PER VALORE ISEE ANZICHÉ ORDINE CRONOLOGICO

Il contributo non verrà più assegnato in base all’ordine temporale di presentazione delle domande, ma attraverso una graduatoria ordinata per valore ISEE, dal più basso al più alto.