Les mots ne suffisent plus

Le parole non bastano più. Non bastano i report, non bastano le indagini, non bastano nemmeno i dati — per quanto puntuali, allarmanti e ben scritti — se poi tutto resta lì, sospeso, come un’epigrafe incisa sulla pietra.

L’articolo “Energia, informazione e disuguaglianze” ha acceso un dibattito vero, segno che il tema tocca nervi scoperti. E le reazioni dei lettori lo confermano: c’è consapevolezza, c’è rabbia, c’è soprattutto una domanda che rimbalza da una mail all’altra. Chi deve intervenire, e perché non lo sta facendo?

Il quadro tracciato da Cittadinanzattiva è noto: mercato opaco, bollette incomprensibili, pratiche aggressive, povertà energetica sottovalutata, incentivi difficili da ottenere. Una fotografia nitida di un Paese che parla di transizione ecologica ma lascia il cittadino solo davanti al contatore. In Valle d’Aosta, come altrove. Anzi, con una beffa in più: quella di uno Statuto speciale che dovrebbe garantire tutela e autonomia, e che invece sembra evaporare proprio quando servirebbe.

I lettori lo dicono senza giri di parole: confermare che “anche in Valle d’Aosta cresce l’allarme” suona come leggere un necrologio dell’autonomia. Un’autonomia conquistata a caro prezzo e oggi incapace di difendere 135.000 utenze da quella che viene percepita — a ragione — come un’imposta impropria travestita da “oneri di sistema”. Oneri che da nove anni gravano sulle bollette senza che nessuno, a livello politico, abbia davvero alzato la voce.

E qui il punto diventa inevitabilmente politico. Va bene l’azione nazionale di Cittadinanzattiva, va bene l’indagine “Energie di Comunità”, va bene denunciare il problema. Ma quanto si può ancora aspettare prima di coinvolgere seriamente le istituzioni regionali, le Unités, i Comuni? In una regione autonoma, queste non sono comparse: dovrebbero essere il primo argine.

I lettori pongono una questione che non può essere liquidata come polemica: perché, di fronte a un’imposizione così grave, non sono stati i nostri amministratori a intervenire per primi? Dov’erano mentre gli oneri di sistema diventavano una tassa di fatto, pagata da famiglie, imprese ed enti pubblici — quindi dagli stessi elettori che oggi chiedono conto? O lo Statuto speciale vale solo nei discorsi celebrativi?

C’è poi un altro silenzio che pesa: quello dei sindacati e delle associazioni dei consumatori, che su un tema così trasversale — sociale, economico, territoriale — dovrebbero essere in prima linea. La povertà energetica non è un concetto astratto: è la difficoltà concreta di scaldare casa, di pagare una bolletta, di capire cosa si sta pagando. E quando l’80% dei cittadini non sa nemmeno riconoscere il problema, l’informazione diventa potere. O abuso.

La sensazione, diffusa e amara, è che la politica — centrale e regionale — abbia scelto l’inerzia come strategia, consentendo a distributori e produttori di arricchirsi a dismisura. Lasciare che il mercato faccia il suo corso, che la complessità scoraggi, che il cittadino si arrangi. Ma così la transizione energetica smette di essere una sfida collettiva e diventa un privilegio per pochi informati e benestanti.

Le Comunità Energetiche Rinnovabili, gli incentivi, l’efficienza: tutto giusto, tutto necessario. Ma senza un’assunzione di responsabilità chiara da parte di chi governa, restano slogan. Le parole non bastano più. Servono atti politici, prese di posizione pubbliche, scelte che difendano davvero i valdostani da pratiche che appaiono in contrasto non solo con l’equità sociale, ma con lo spirito stesso dell’autonomia.

Alla fine, la domanda è semplice e scomoda: chi risponde di questa “imposta impropria” impressa sulle bollette? Chi spiega perché non si è intervenuti prima? Chi si assume la responsabilità davanti agli elettori?

Perché se la transizione energetica deve essere anche giustizia sociale — come giustamente si afferma — allora non può fermarsi alle analisi. Deve passare dalle scelte. E in Valle d’Aosta, più che altrove, dovrebbe passare dall’autonomia. Quella vera, non quella evocata a parole.

Basta parole

Les mots ne suffisent plus. Les rapports ne suffisent plus, les enquêtes ne suffisent plus, pas même les données — aussi précises, alarmantes et bien rédigées soient-elles — si tout reste ensuite suspendu, figé, comme une épigraphe gravée dans la pierre. L’article « Énergie, information et inégalités » a déclenché un véritable débat, signe que le sujet touche des nerfs à vif. Et les réactions des lecteurs le confirment : il y a de la conscience, il y a de la colère, et surtout une question qui revient de courriel en courriel. Qui doit intervenir, et pourquoi ne le fait-il pas ?

Le tableau dressé par Cittadinanzattiva est désormais bien connu : un marché opaque, des factures incompréhensibles, des pratiques commerciales agressives, une précarité énergétique sous-estimée, des aides difficiles à obtenir. Une photographie nette d’un pays qui parle de transition écologique mais laisse le citoyen seul face à son compteur. En Vallée d’Aoste comme ailleurs. Avec, en prime, une amère ironie : celle d’un Statut spécial censé garantir protection et autonomie, et qui semble au contraire s’évaporer précisément au moment où il serait le plus nécessaire.

Les lecteurs le disent sans détour : confirmer que « l’alerte grandit aussi en Vallée d’Aoste » revient à lire le faire-part de décès de l’autonomie. Une autonomie conquise à un prix élevé et aujourd’hui incapable de protéger 135 000 usagers face à ce qui est perçu — à juste titre — comme un impôt impropre déguisé en « charges de système ». Des charges qui pèsent depuis neuf ans sur les factures sans qu’aucune voix politique, ou presque, ne se soit réellement élevée.

Et c’est ici que la question devient inévitablement politique. L’action nationale de Cittadinanzattiva est légitime, l’enquête « Énergies de communauté » est utile, la dénonciation du problème est nécessaire. Mais combien de temps faudra-t-il encore attendre avant d’impliquer sérieusement les institutions régionales, les Unités de communes, les municipalités ? Dans une région autonome, ces institutions ne sont pas des figurants. Elles devraient constituer le premier rempart.

Les lecteurs soulèvent une question qui ne peut être balayée d’un revers de main : pourquoi, face à une imposition aussi lourde, nos administrateurs n’ont-ils pas été les premiers à intervenir ? Où étaient-ils pendant que les charges de système se transformaient, de fait, en une taxe payée par les familles, les entreprises, les organismes publics — donc par les mêmes électeurs qui demandent aujourd’hui des comptes ? Ou bien le Statut spécial ne vaut-il que dans les discours commémoratifs ?

Un autre silence pèse lourd : celui des syndicats et des associations de consommateurs, qui sur un thème aussi transversal — social, économique, territorial — devraient être en première ligne. La précarité énergétique n’est pas un concept abstrait : c’est la difficulté concrète de chauffer son logement, de payer une facture, de comprendre ce que l’on paie. Et lorsque 80 % des citoyens ne sont même pas en mesure d’identifier le problème, l’information devient pouvoir. Ou abus.

Le sentiment, largement partagé et amer, est que la politique — nationale comme régionale — a choisi l’inertie comme stratégie, permettant ainsi aux distributeurs et aux producteurs de s’enrichir de manière démesurée. Laisser faire le marché, laisser la complexité décourager, laisser le citoyen se débrouiller. Mais ainsi, la transition énergétique cesse d’être un défi collectif et devient un privilège réservé à quelques initiés et ménages aisés.

Les Communautés Énergétiques Renouvelables, les aides, l’efficacité énergétique : tout cela est juste, tout cela est nécessaire. Mais sans une prise de responsabilité claire de la part de ceux qui gouvernent, cela reste des slogans. Les mots ne suffisent plus. Il faut des actes politiques, des prises de position publiques, des choix capables de défendre réellement les Valdôtains contre des pratiques qui semblent aller à l’encontre non seulement de l’équité sociale, mais de l’esprit même de l’autonomie.

Au final, la question est simple et dérangeante : qui répond de cet « impôt impropre » imprimé sur les factures ? Qui explique pourquoi on n’est pas intervenu plus tôt ? Qui assume la responsabilité devant les électeurs ?

Car si la transition énergétique doit aussi être une question de justice sociale — comme on l’affirme à juste titre — elle ne peut pas s’arrêter aux analyses. Elle doit passer par des choix. Et en Vallée d’Aoste, plus qu’ailleurs, elle devrait passer par l’autonomie. La vraie, pas celle que l’on évoque seulement en paroles.