Black Friday: in aumento tentativi di truffe su web e social network

Con l’arrivo del Black Friday stanno aumentando in Italia i tentativi di truffe e raggiri su web e social network, che sfruttano la maggiore propensione degli italiani a fare acquisti online. È un periodo, quello degli sconti speciali di fine novembre, in cui i tentativi di frodi informatiche registrano un picco fino al +400% rispetto ad altri periodi dell’anno, anche grazie all’aiuto dell’intelligenza artificiale.

In questi giorni si registra una crescita delle truffe nel settore dei social network, attraverso hashtag e tag legati al Black Friday, finalizzati ad attirare l’attenzione degli utenti verso determinate offerte a prezzi scontatissimi, che si rivelano poi falsi. In molti casi, i consumatori ricevono messaggi su WhatsApp o Facebook contenenti link che rimandano a siti che pubblicizzano promozioni speciali, ma il cui unico scopo è carpire i dati bancari degli utenti.

Un’impennata si registra anche nel fenomeno del “phishing”, ossia l’invio indiscriminato di e-mail finalizzate a rubare i dati sensibili dei cittadini e svuotare carte e conti correnti.

Durante il Black Friday cresce anche il fenomeno dei finti negozi online, ossia siti che offrono a prezzi scontatissimi prodotti hi-tech come telefonini o tablet, o capi di abbigliamento firmati, il cui fine è quello di farsi pagare merce che poi non verrà mai consegnata, poiché il sito sarà cancellato non appena terminato il Black Friday.

Truffe sempre più sofisticate, che spesso sfruttano l’intelligenza artificiale per creare messaggi ingannevoli o riprodurre siti web molto simili a quelli ufficiali di note catene o marche, risultando per questo sempre più pericolose.

Alcuni consigli:

Non aprire link sospetti e diffidare di messaggi con sconti e promozioni ricevuti tramite e-mail, SMS o social network provenienti da soggetti sconosciuti.

Diffidare dagli sconti troppo elevati, da prezzi chiaramente fuori mercato e da messaggi o siti che contengono errori di ortografia.

Prestare attenzione ai siti fake che copiano nomi e loghi di marchi famosi; acquistare solo da siti internet sicuri, riconoscibili dalla presenza del lucchetto nella barra dell’indirizzo.

Non fornire mai i propri dati personali per telefono o via e-mail.

Evitare acquisti su siti che non contengono informazioni chiare: nome dell’azienda, partita IVA, indirizzo fisico e numero di telefono.

In caso di dubbi, cercare il nome del venditore o dell’azienda sul web e verificare le recensioni di altri clienti.

Per i pagamenti, preferire carte prepagate o sistemi come PayPal, evitando di comunicare i dati della propria carta di credito.