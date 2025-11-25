Il Consiglio si apre con un minuto di silenzio in memoria di Maurizio Sella, Ami de la Vallée d'Aoste

Il Consiglio Valle, riunito in plenaria oggi, martedì 25, e domani, mercoledì 26 novembre 2025, si è aperto con un minuto di silenzio in memoria dell’Ami de la Vallée d’Aoste Maurizio Sella, scomparso il 22 novembre.

«Ho avuto modo di conoscerlo personalmente alcuni anni fa - ha detto il Presidente del Consiglio Valle, Stefano Aggravi -: ne ricordo l’apertura al confronto e la grande disponibilità. Con lui scompare un pezzo importante della storia bancaria e finanziaria italiana: figure di questo calibro sono sempre più rare. Per il suo profondo amore per la Valle d’Aosta, nel 2011 gli era stato conferito il titolo di "Ami de la Vallée d’Aoste", e così lo vogliamo ricordare: grande appassionato delle nostre montagne, del nostro territorio e della nostra comunità».

L'Assessora all'agricoltura e risorse naturali, Speranza Girod, ha parlato di «uno straordinario imprenditore lungimirante e visionario, conosciuto a livello nazionale e internazionale per gli innumerevoli ruoli di responsabilità che ha ricoperto nella sua carriera. Un uomo di grande saggezza con un forte senso di responsabilità, di integrità e di passione per il lavoro. Ci lascia un'eredità di lungimiranza imprenditoriale, di amore per la comunità, per il territorio e anche per la Valle d'Aosta».

Il Presidente della Regione, Renzo Testolin, ha ricordato «una persona dai principi profondi, capace di trasmettere sentimenti di genuinità, pur nella complessità di una vita vissuta in un contesto complesso e articolato come quello della finanza nazionale e internazionale. Ho apprezzato in questa figura, dal forte carisma, il sostegno alle comunità locali attraverso la presenza concreta di un gruppo bancario radicato nel nostro territorio: una realtà di grande rilevanza e attenta alle esigenze della comunità e dei suoi problemi quotidiani. Il testimone di una famiglia molto legata alla montagna valdostana che gli ha valso il riconoscimento profondamente meritato di Ami de la Vallée d'Aoste. Esprimiamo il nostro più sincero cordoglio alla famiglia».