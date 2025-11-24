Le Petit Marché du Bourg porta la magia del Natale nel cuore di Châtillon

Châtillon si prepara a indossare i colori del Natale con Le Petit Marché du Bourg, il mercatino che da anni apre ufficialmente la stagione delle feste e che, sabato 30 novembre 2025, animerà il centro dalle 10 alle 18. Un’intera giornata pensata per trasformare il borgo in un piccolo universo di luci, profumi e suoni, dove artigianato, tradizioni e spirito comunitario si intrecciano in maniera naturale.

Lungo via Chanoux e via Tollen si snoderanno più di cento espositori: artigiani, creativi, commercianti e produttori locali pronti a proporre idee regalo, oggetti unici e quella dimensione autentica che ormai è diventata il marchio di fabbrica del mercatino.

Accanto agli stand, la musica sarà una protagonista imprescindibile. In onore di Santa Cecilia, patrona della Musica, la giornata inizierà con la tradizionale sveglia e proseguirà con l’animazione durante la Santa Messa. Poi, tra il dedalo di vie del centro, si alterneranno le esibizioni itineranti del Corps Philharmonique de Châtillon e dell’Union Musicale de Grand-Gervier di Annecy, che aggiungeranno una colonna sonora festosa al percorso del mercato.

Il programma dedica un’attenzione particolare alle famiglie e ai più piccoli.

Nella Sala Don Paolo Chasseur, alle 11 e alle 14, i bambini potranno partecipare a un laboratorio creativo natalizio, su prenotazione via WhatsApp, per realizzare i propri addobbi per l’albero. In Piazza Lexert, invece, dalle 11 alle 16, farà tappa il personaggio più atteso: Babbo Natale, pronto a raccogliere letterine e sorrisi, affiancato dai suoi elfi addetti al trucca bimbi e alle sculture di palloncini.

Il momento più suggestivo della giornata arriverà alle 16.30 in Piazza Duc, con l’accensione collettiva delle luminarie che inaugurerà ufficialmente il Natale a Châtillon. Una piccola cerimonia capace di mettere tutti sullo stesso piano — residenti, bambini, visitatori di passaggio — grazie a musica, animazione e una merenda condivisa.

Il sindaco Jean-Claude Daudry sintetizza bene il senso dell’iniziativa: «Con Le Petit Marché du Bourg, Châtillon dà il via alle festività natalizie. Questo tradizionale appuntamento è per noi molto più di un mercatino: è un momento di unione, un'occasione per la nostra comunità di stare insieme e celebrare l'inizio dell'Avvento…». Parole che raccontano una visione: il Natale come esperienza collettiva, come luogo simbolico di incontro e condivisione.

L’assessore al Turismo Carla Rore amplia lo sguardo: «Le Petit Marché du Bourg vuole essere la porta d'accesso per scoprire la ricchezza del nostro territorio…». Un invito a non fermarsi agli stand, ma a considerare Châtillon come snodo ideale per chi vuole muoversi tra le piste della Valtournenche, le terme e l’offerta di Saint-Vincent, o esplorare castelli, ponti romani e angoli spesso sottovalutati.

In fondo, il mercatino è solo la scintilla. L’atmosfera che si sprigiona da questo sabato speciale è l’occasione perfetta per riscoprire un paese che, quando decide di accendersi, lo fa davvero insieme.