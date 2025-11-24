II Commissione: parere favorevole al bilancio del Consiglio Valle 2026-2028

Nella riunione di oggi, lunedì 24 novembre 2025, la seconda Commissione "Affari generali", presieduta dal Consigliere Marco Sorbara, ha espresso parere favorevole all'unanimità sul bilancio di previsione del Consiglio Valle 2026-2028.

Il bilancio dell'Assemblea si attesta per il 2026 sul valore di 11 milioni 361 mila euro, di cui 8 milioni 656 mila per entrate e spese effettive, 1 milione 805 mila per partite di giro e 900 mila euro quale parte dell'avanzo di amministrazione presunto da restituire all'Amministrazione regionale. Per gli anni 2027 e 2028 il bilancio si attesta su 10 milioni 461 mila euro comprese le partite di giro.

Il documento di bilancio è stato illustrato alla Commissione dal Presidente del Consiglio, Stefano Aggravi: «Si tratta di un bilancio di transizione da una legislatura all'altra: l'obiettivo è consegnare un quadro contabile chiaro, ordinato e pienamente operativo che assicuri il corretto funzionamento dell’Assemblea legislativa, in attesa di programmare ulteriori interventi».

Leggi di bilancio della Regione

La Commissione ha inoltre nominato il Presidente Marco Sorbara (FI) relatore dei disegni di legge in materia di bilancio della Regione autonoma Valle d'Aosta: la legge di stabilità regionale e il bilancio di previsione 2026-2028.

L'esame dei due provvedimenti - unitamente a quello del Documento di economia e finanza regionale - è iniziato con l'illustrazione da parte del Presidente della Regione, Renzo Testolin, e dell'Assessore al bilancio, Mauro Baccega.

«La Commissione ha deciso il calendario delle audizioni per l'esame dei due disegni di legge - riferisce il Presidente Marco Sorbara -. Con lunedì 1° dicembre cominceremo con gli Assessori regionali, quindi proseguiremo con le audizioni delle parti sociali e delle associazioni di categoria oltre che dei principali rappresentanti del territorio. L'intento è quello di favorire il più ampio confronto possibile sui contenuti delle principali leggi di programmazione amministrativa e finanziaria».