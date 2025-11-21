L'Ufficio di Presidenza ha approvato i termini per le domande di compartecipazione economica del Consiglio per il 2026

L'Ufficio di Presidenza, riunito ieri, giovedì 20 novembre 2025, ha approvato i termini per la presentazione delle domande per la concessione di compartecipazioni economiche del Consiglio Valle per il 2026.

La prima scadenza è fissata per mercoledì 10 dicembre 2025, per le iniziative promosse da soggetti pubblici e privati che si svolgeranno nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2026.

Le domande devono essere depositate secondo le disposizioni indicate nel Regolamento approvato con delibera n. 74/2024 e utilizzando l'apposita modulistica disponibile nella sezione dedicata del sito del Consiglio ( https://wdd.consiglio.vda.it/AmministrazioneTrasparente/amministrazione_trasparente.nsf/amministrazione_trasparente.xsp?documentId=6B53E83C84A5CF7EC1258D3800282EDD&databaseName=AmministrazioneTrasparente%5Camministrazione_trasparente_data.nsf&action=openDocument )

Le richieste possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (Pec) all'indirizzo consiglio.regione.vda@cert.legalmail.it oppure consegnate a mano entro le ore 14 di mercoledì 10 dicembre all’archivio del Consiglio regionale, in piazza Deffeyes 1 (primo piano).

La compartecipazione economica è concessa a iniziative e manifestazioni di particolare valore culturale, artistico, scientifico, sociale, educativo o ambientale, oppure a sostegno dei valori sportivi e della promozione della pratica sportiva, purché non competitiva, che si svolgono all'interno del territorio regionale. Requisito essenziale è l’assenza di barriere architettoniche nel luogo di svolgimento dell'iniziativa, salvo gli eventi che, per loro natura, si svolgono in contesti con accessibilità limitata.

Possono richiedere la compartecipazione i soggetti con sede legale o operativa in Valle d'Aosta: Comuni, Unités des Communes e altri enti pubblici, l’Università della Valle d’Aosta, nonché enti, associazioni, comitati, istituzioni, fondazioni e altre organizzazioni private senza scopo di lucro. Non possono invece presentare domanda i partiti e i movimenti politici, i comitati costituiti estemporaneamente, le società di persone o di capitali - fatta eccezione per le cooperative sociali e le cooperative a mutualità prevalente - e gli enti strumentali, controllati o partecipati dalla Regione.

Il Regolamento prevede il divieto di cumulo con contributi provenienti dalla Presidenza della Regione, dagli Assessorati regionali o dall’Office régional du tourisme per la stessa iniziativa o progetto.

L'importo massimo della compartecipazione economica è di 20 mila euro. La percentuale può variare dal 50 al 90 per cento delle spese ammissibili. Per Comuni, Unités des Communes e Pro loco, la percentuale può variare tra il 30 e il 50 per cento.

Le ulteriori scadenze per il 2026 sono: 18 febbraio (per iniziative tra aprile e giugno); 13 maggio (iniziative tra luglio e settembre); 22 luglio (iniziative tra ottobre e dicembre).