Appel à candidatures pour les Parlements Jeunesse du Québec et de Wallonie-Bruxelles

Le Conseil de la Vallée invite les jeunes valdôtains à poser leur candidature pour participer à deux simulations parlementaires francophones: la 76e session du Parlement Jeunesse du Québec et la 29e session du Parlement Jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ces initiatives offrent une expérience unique d’immersion dans le fonctionnement démocratique et dans le débat d’idées, tout en favorisant les échanges interculturels entre jeunes francophones.

«Ces deux appels à candidatures - dit le Président du Conseil de la Vallée, Stefano Aggravi - représentent une belle occasion pour les jeunes valdôtains de vivre la démocratie en action, de renforcer leurs compétences linguistiques et de s’ouvrir à la francophonie internationale.»

76e Parlement Jeunesse du Québec du 26 au 30 décembre 2025

Le Parlement Jeunesse du Québec, organisé à l’Assemblée nationale du Québec, réunit du 26 au 30 décembre 2025 de jeunes francophones dans une simulation non partisane des travaux parlementaires. Pour sa 76e édition, les débats porteront sur quatre thèmes d’actualité: la réforme du système de justice; l’état du futur; l’exploitation spatiale; le retour de la méritocratie.

Deux jeunes résidant en Vallée d'Aoste, âgés de 18 à 25 ans, seront sélectionnés pour représenter la Vallée d’Aoste. Les frais de voyage et de participation sont pris en charge par le Conseil régional.

Les candidatures doivent être déposées au plus tard le mardi 25 novembre 2025 à 17h00. La sélection se tiendra le vendredi 28 novembre 2025 à 14h30 au siège du Conseil de la Vallée.

Informations disponibles sur: www.consiglio.vda.it .

Pour en savoir plus sur le fonctionnement: https://pjq.qc.ca/legislatures-nouveau/

29e Parlement Jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles du 16 au 20 février 2026

Le Parlement Jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles rassemblera, du 16 au 20 février 2026 dans la capitale belge, une centaine de jeunes qui incarneront députés, ministres ou journalistes le temps d’une simulation parlementaire. Les discussions porteront sur quatre projets de loi relatifs à: l’inclusivité et la représentativité dans les écoles; la création d’une assemblée législative citoyenne par tirage au sort; la sécurité dans les espaces publics; la solidarité intergénérationnelle et la fin de vie digne.

Deux jeunes résidant en Vallée d'Aoste et âgés de 18 à 26 ans seront choisis pour participer à cette expérience, rendue possible grâce à l’Entente liant le Conseil de la Vallée, le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et le Parlement du Jura. Les frais de voyage sont pris en charge par le Conseil régional, tandis que l’hébergement est offert par le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Les candidatures doivent être présentées au plus tard le vendredi 5 décembre 2025 à 17h00. La sélection aura lieu le vendredi 12 décembre 2025 à 14h30 au siège du Conseil de la Vallée.

Informations complémentaires sur: www.consiglio.vda.it

Pour en savoir plus sur la simulation: https://www.parlementjeunesse.be/#Simulation

Comment poser sa candidature?

Les jeunes intéressés doivent présenter la demande de candidature disponible sur www.consiglio.vda.it accompagnée d'une lettre de motivation (1 page maximum) exposant leurs raisons et attentes et d'une copie d’un document d’identité.