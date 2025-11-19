Mercatino del libro usato in Biblioteca, dal 27 al 29 novembre

L’Assessorato dell’Istruzione, Cultura e Politiche identitarie informa che, come ogni anno in autunno e primavera, la Biblioteca regionale Bruno Salvadori di Aosta mette in vendita dei libri dismessi dal Sistema bibliotecario valdostano.

Il mercatino si svolgerà da giovedì 27 novembre a sabato 29 novembre 2025, dalle ore 9 alle ore 19 presso la Biblioteca. Il prezzo di vendita diminuirà di giorno in giorno: da 3 euro giovedì, a 2 euro venerdì, per arrivare infine a 1 euro sabato.

I prezzi di alcuni volumi, relativi alla cultura locale, saranno i seguenti: 10 euro il primo giorno, 5 euro il secondo giorno, 2 euro il terzo giorno.

I libri posti in vendita ammontano a circa 1.500 unità Si tratta di libri usati che non sono più utili al servizio pubblico: libri posseduti in più copie, volumi di cui esistono edizioni più aggiornate, libri che da tempo non vengono più richiesti, libri non in buono stato, ma non al punto da dover essere inviati al macero.

I loro generi spaziano dalla narrativa, alla saggistica, alla cultura valdostana, ma anche manualistica, guide turistiche e libri per ragazzi.

“L’iniziativa – evidenzia l’Assessore all’Istruzione, Cultura e Politiche identitarie Erik Lavevaz - dà attuazione alla normativa in materia di dismissione dei documenti del Sistema bibliotecario, e al tempo stesso, è l’occasione per dare ai libri una seconda vita attraverso la pratica positiva del riuso”.