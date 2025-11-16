Plume du Grand St. Bernard et Tipsy du Château Robert célèbrent la vie avec onze chiots

Il y a des nouvelles qui réchauffent le cœur, même quand l’automne commence à mordre un peu la montagne. À Martigny, à la Fondation Barry, Plume du Grand St. Bernard et Tipsy du Château Robert sont devenus parents d’une portée impressionnante de onze adorables chiots, nés dans la nuit du 18 au 19 octobre. Plume, qui approche de ses trois ans, vit là sa toute première maternité, et autant dire qu’elle n’a pas fait les choses à moitié.

Cette belle chienne à poil long a mis au monde sept petits mâles et quatre femelles, tous promis à porter un nom commençant par la lettre « Y ». Une tradition qui, année après année, donne aux nouvelles générations de Saint-Bernard une identité singulière, presque une petite histoire dès leur premier souffle. On imagine déjà les futures vedettes à la mode : Yukon, Ysolda, Yéti, maybe… qui sait !

À la Fondation Barry, chaque mise bas est plus qu’un événement : c’est une confirmation vivante de l’engagement envers la race emblématique du col du Grand-Saint-Bernard. Le Saint-Bernard n’est pas qu’un symbole imprimé sur les cartes postales : il incarne une histoire alpine, un lien très fort entre humains, montagne et solidarité. Alors forcément, quand onze petites boules de poils débarquent, tout le monde retient son souffle et se met à sourire.

Les premiers jours, on le sait, sont décisifs. Les équipes de gardiennes et gardiens d’animaux se relayent jour et nuit, veillant sur les chiots mais aussi sur Plume, qui, rassure la Fondation, se porte à merveille. Une bonne nouvelle de plus, et un motif d’émotion pour celles et ceux qui consacrent leur vie à ces géants doux au regard profond.

Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule : dès le 1er décembre, il sera possible de voir les chiots à Barryland, le parc muséal de la Fondation. Autant dire que l’agenda des familles, des enfants — et soyons honnêtes, des adultes aussi — risque de se remplir assez vite.

Parce qu’on a beau faire les durs, qui peut résister à onze mini Saint-Bernard, encore maladroits sur leurs pattes, mais déjà capables de renverser un cœur ?