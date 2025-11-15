Una serata di teatro per ridere, ritrovarsi e fare del bene. Domenica 7 dicembre, alle ore 17.00, sul palco del Teatro Giacosa di Aosta andrà in scena la commedia "Il matrimonio era ieri" di Giuseppe Della Misericordia, interpretata dalla Compagnia Teatrale Passe-Partout e promossa dall’Associazione L’Albero di Zaccheo.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Aosta, non sarà soltanto un appuntamento culturale, ma un vero gesto di comunità: durante lo spettacolo, infatti, verranno raccolti fondi per la ricostruzione di Casa Zaccheo, un progetto che necessita dell’aiuto di tutti per continuare a offrire accoglienza e sostegno a chi attraversa momenti difficili.

L’associazione invita in particolare le famiglie, gli appassionati di teatro e chiunque voglia regalarsi un pomeriggio in allegria, ricordando che partecipare significa sostenere due realtà attive ogni giorno nel restituire alla comunità i frutti del loro impegno sociale e culturale.

Per riservare il proprio posto è possibile effettuare la prenotazione online al seguente link:

Modulo di prenotazione: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5a-_jKyxNXpkJCgUSHmDcTHFnE08f1cTH9ZstvwSKQ6l36A/viewform?usp=dialog

Una buona occasione per divertirsi e, allo stesso tempo, dare una mano concreta. Perché certe risate fanno bene… molto più di quanto si creda.