Giornata internazionale per i diritti delle persone con disabilità: dal 3 al 5 dicembre, un ricco programma di iniziative

Gli eventi sono coordinati dal Dipartimento Politiche sociali e realizzati in collaborazione con l’Assessorato dello Sviluppo economico, Formazione, Lavoro, Trasporti e Mobilità sostenibile, l’Assessorato dell’Istruzione, Cultura e Politiche identitarie e l’Assessorato degli Affari europei, Innovazione, PNRR, Politiche nazionali per la montagna e Politiche giovanili, insieme all’Azienda USL della Valle d’Aosta, al Coordinamento Disabilità Valle d’Aosta, ai servizi territoriali e alle realtà del volontariato.



Il programma nasce con l’obiettivo di promuovere consapevolezza, accessibilità e partecipazione, valorizzando il ruolo attivo delle persone con disabilità e delle reti che le accompagnano.

L’Assessore Carlo Marzi evidenzia che “la data del 3 dicembre assume quest’anno ancora più importanza, con l’avvio della sperimentazione sul territorio valdostano della Riforma sulla disabilità e suoi decreti attuativi, che pongono la persona al centro, attraverso la costruzione di un progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato. La nuova normativa riveste una portata storica, in quanto, in linea con la Convenzione ONU del 2006, affronta il tema della disabilità in tutte le sue dimensioni: sanitaria, sociale, educativa, lavorativa e relazionale, mirando ad una piena inclusione sociale, che rimuova ogni ostacolo che possa precludere e limitare la vita delle persone. Le iniziative organizzate per questa occasione vogliono anche alimentare il confronto con le realtà territoriali e con le associazioni che riuniscono le famiglie delle persone con disabilità, ed è per questo che è fondamentale la collaborazione del CodiVda nelle varie fasi di progettazione e condivisione.”



Ecco il programma:



Mercoledì 3 dicembre



La prima giornata propone un focus sul tema della vita indipendente e sulle prospettive di sviluppo dei servizi sul territorio regionale.

Nella sede del CSV ad Aosta, dalle ore 9 alle 12, si terrà un incontro tra le associazioni di settore dedicato all’analisi dei bisogni e allo scambio di esperienze con professionisti e realtà nazionali di riferimento.

Dalle ore 9, il MegaMuseo accoglierà il laboratorio itinerante di danzamovimentoterapia Tracce di incontri, un percorso esperienziale aperto a tutti che esplora la cura attraverso il corpo e la relazione.

Sempre al MegaMuseo, dalle ore 11 alle 13, il progetto MegaMuseo On Air trasformerà gli spazi espositivi in una vera e propria redazione radiofonica, con interventi dedicati all’inclusione culturale e collegamenti con musei italiani e internazionali.



Nel pomeriggio, dalle ore 14 alle 18, la Sala Conferenze del MegaMuseo ospiterà il convegno Tracce di incontri, che approfondirà i temi della riforma nazionale sulla disabilità, del Progetto di vita, dell’educazione all’affettività e della cittadinanza attiva. La sessione sarà arricchita da contributi di esperti, operatori, enti del terzo settore e dalla presentazione di esperienze territoriali.

La giornata si concluderà con una visita guidata alla mostra temporanea KIN – L’oro nelle arti giapponesi con traduzione in LIS, seguita da un momento conviviale.



Giovedì 4 dicembre



Nel pomeriggio, dalle ore 15.30 alle 16.30, presso il Consultorio di Verrès, sarà esposto il Pallium, simbolo del prendersi cura di sé nella cura dell’altro. L’iniziativa propone una riflessione condivisa tra operatori sanitari, persone con disabilità, famiglie e caregivers sul significato del gesto di cura nella relazione quotidiana.



Venerdì 5 dicembre



La giornata conclusiva sarà dedicata alla presentazione del progetto Spazi di opportunità in Valle d’Aosta, che coinvolge i laboratori occupazionali attivi sul territorio.

L’incontro, ospitato al ristorante Intrecci di Aosta, dalle ore 17 alle 19, offrirà uno spazio di confronto sul percorso di co-progettazione tra Amministrazione regionale ed enti del Terzo settore e sui laboratori occupazionali, attraverso testimonianze dirette e contributi degli operatori.