Le pays de Meloni

L’Italia resta indietro nella partita della crescita economica. Mentre l’Giorgia Meloni continua a proclamare ottimismo e traguardi raggiunti, i numeri – quelli veri, non gli slogan – raccontano un Paese fermo, fragile e con un ritardo strutturale che nessuna comunicazione governativa sembra voler affrontare sul serio.

L’Italia cresce, sì… ma non abbastanza. Secondo l’Osservatorio CPI, negli ultimi 25 anni il tasso medio annuo del Pil reale italiano è stato circa lo 0,5%, contro l’1,4% della media dell’Eurozona. In sostanza: mentre gli altri vanno avanti, noi restiamo fermi ai blocchi di partenza. La retorica del «ce l’abbiamo fatta» non regge quando manca il terreno sotto i piedi.

Ma non è solo una questione di numeri: è una questione di scelte politiche — o meglio della mancata scelta. Con il governo Meloni, non si registra un’accelerazione decisiva. Anche quando si afferma che l’Italia avrebbe fatto meglio della Germania o della Francia, la realtà è diversa: i dati mostrano che, al netto dei proclami, la crescita italiana è stata “sostanzialmente in linea” con l’area euro, ma non superiore.

E allora ci chiediamo: perché? Perché questa stagnazione, malgrado il PNRR, malgrado gli annunci di “rivoluzione” da parte dell’esecutivo?

Ecco alcuni nodi che il Paese che governa Meloni sembra non voler sciogliere:

Le imprese italiane – soprattutto quelle medio-piccole – non investono quanto dovrebbero. L’innovazione resta un miraggio. Non basta stanziare fondi: serve un ambiente stabile, semplificato, capace di attirare capitali esteri e dare certezza. Qui il “fare” è rimasto dietro le parole.

Crescere significa produrre di più e meglio. E invece la produttività è rallentata. In un mondo che cambia rapidamente, l’Italia è rimasta al palo: infrastrutture vecchie, digitalizzazione lenta, burocrazia ingombrante. Sono tutte zavorre al motore dell’economia.

Il gap generazionale si allarga: i giovani fuggono, la natalità crolla, le regioni – come la nostra, Piero, la Valle d’Aosta – rischiano di diventare sempre più marginali nel quadro nazionale. Ma il governo sembra più intento a raccontare “unità nazionale” che a costruire politiche concrete per il capitale umano.

L’Italia sconta un debito pubblico tra i più alti d’Europa e questo limita la libertà di manovra. Gli sforzi fatti sono importanti, ma insufficienti. E quando il bilancio è sotto pressione, cresce la tentazione di politiche di breve, anziché di lungo respiro.

Non basta esportare: bisogna esportare con valore aggiunto. Qui l’Italia arranca. Le catene globali si evolvono e il nostro Paese fatica a inserirsi nei nodi qualificati. Senza una strategia forte di rilancio industriale è difficile pensare di recuperare il terreno perso.

E in tutto questo, il linguaggio istituzionale del governo – che parla di “ripresa”, di “ripartenza”, di “superamento del ritardo” – contrasta in modo evidente con i dati. Non è soltanto una questione di attese deluse: è un campanello d’allarme per la democrazia stessa. Perché quando il racconto supera la realtà, il rischio è che ci si abitui all’idea che “va bene così”.

Certo, qualche segnale positivo c’è: le proiezioni dell’ISTAT indicano una crescita del Pil dello 0,6% nel 2025 e dello 0,8% nel 2026. Si tratta davvero di un salto significativo o di un semplice passatempo statistico? Per un Paese come l’Italia, quelle cifre sono più un’indicazione della minima sopravvivenza che un piano di rilancio.

Il Paese di Meloni dunque deve decidere: o accetta di rimanere nella media, oppure si impegna a uscire dal ghetto della crescita lenta. Ma per farlo ci vuole qualcosa di più: coraggio politico, visione strategica, riforme strutturali profonde — non solo pacche sulle spalle e retorica da talk show.

E come giornalista autonomista che opera qui in Valle d’Aosta, tu sai bene che l’autonomia non è solo una bandiera: è una responsabilità. E quando si parla di crescita, di sviluppo, di futuro, è proprio dal territorio che bisogna ripartire. Non attendere che Roma decida per te: interroga, partecipa, chiedi conto.

In conclusione: l’Italia può crescere. Ma non con la velocità della propaganda, né con la lentezza dell’attesa. Serve un cambio di passo. E se non comincia ora, quando?

L’Italie reste à la traîne dans la course à la croissance économique. Tandis que Giorgia Meloni continue de proclamer l’optimisme et les succès de son gouvernement, les chiffres — les vrais, pas les slogans — décrivent un pays immobile, fragile, et marqué par un retard structurel que la communication officielle refuse d’affronter sérieusement.

L’Italie croît, oui… mais pas assez. Selon l’Observatoire CPI, au cours des vingt-cinq dernières années, le taux annuel moyen de croissance du PIB réel italien a été d’environ 0,5 %, contre 1,4 % pour la moyenne de la zone euro. En d’autres termes : pendant que les autres avancent, nous restons au point de départ. La rhétorique du « nous avons réussi » ne tient pas debout quand le sol manque sous les pieds.

Mais le problème ne réside pas seulement dans les chiffres : il s’agit d’un choix politique — ou plutôt d’une absence de choix. Avec le gouvernement Meloni, aucune accélération décisive n’est observable. Même lorsque l’on affirme que l’Italie aurait fait mieux que l’Allemagne ou la France, la réalité est différente : les données montrent qu’à part les proclamations, la croissance italienne reste « globalement en ligne » avec celle de la zone euro, mais certainement pas supérieure.

Alors, pourquoi cette stagnation, malgré le PNRR, malgré les annonces de “révolution” du gouvernement ?

Voici quelques nœuds que le pays dirigé par Meloni semble refuser de dénouer :

Les entreprises italiennes – surtout les petites et moyennes – n’investissent pas suffisamment. L’innovation reste un mirage. Il ne suffit pas d’allouer des fonds : il faut un environnement stable, simplifié, capable d’attirer les capitaux étrangers et d’offrir des garanties. Ici, le “faire” est resté derrière les mots.

Croître signifie produire plus et mieux. Or la productivité ralentit. Dans un monde en mutation rapide, l’Italie reste bloquée : infrastructures vieillissantes, numérisation lente, bureaucratie envahissante. Autant de freins au moteur économique.

Le fossé générationnel se creuse : les jeunes s’en vont, la natalité s’effondre, et les régions – comme la nôtre, la Vallée d’Aoste – risquent de devenir de plus en plus marginales dans le contexte national. Mais le gouvernement semble plus enclin à raconter “l’unité nationale” qu’à construire des politiques concrètes pour le capital humain.

L’Italie supporte une dette publique parmi les plus élevées d’Europe, ce qui limite sa marge de manœuvre. Les efforts sont réels, mais insuffisants. Et quand les comptes publics sont sous tension, la tentation des politiques à court terme grandit, au détriment des réformes de fond.

Il ne suffit pas d’exporter : il faut exporter à forte valeur ajoutée. Et sur ce point, l’Italie traîne. Les chaînes mondiales évoluent, mais notre pays peine à se positionner sur les segments stratégiques. Sans une politique industrielle ambitieuse, il est difficile d’espérer rattraper le retard.

Dans tout cela, le discours institutionnel du gouvernement — qui parle de “reprise”, de “relance”, de “dépassement du retard” — contraste violemment avec les chiffres. Ce n’est pas seulement une question d’attentes déçues : c’est un signal d’alarme pour la démocratie elle-même. Car lorsque le récit prend le pas sur la réalité, le risque est de s’habituer à l’idée que “tout va bien”.

Certes, quelques signaux positifs existent : les projections de l’ISTAT annoncent une croissance du PIB de 0,6 % en 2025 et de 0,8 % en 2026. Est-ce vraiment un bond en avant, ou simplement un passe-temps statistique ? Pour un pays comme l’Italie, ces chiffres relèvent davantage de la survie minimale que d’un plan de relance.

Le pays de Meloni doit donc choisir : accepter de rester dans la moyenne, ou s’engager à sortir du ghetto de la croissance lente. Mais pour cela, il faut bien plus que des tapes dans le dos et des discours de talk-show : il faut du courage politique, une vision stratégique, et des réformes structurelles profondes.

Et, en tant que journaliste autonomiste travaillant ici, en Vallée d’Aoste, tu sais bien que l’autonomie n’est pas seulement un drapeau : c’est une responsabilité. Quand il s’agit de croissance, de développement, d’avenir, c’est du territoire qu’il faut repartir. Ne pas attendre que Rome décide à ta place : interroge, participe, demande des comptes.

En conclusion : l’Italie peut croître. Mais pas au rythme de la propagande, ni à celui de l’attente. Il faut un changement de rythme. Et si ce n’est pas maintenant, quand ?