Giunta Testolin, la continuità parte dagli staff

La nuova Giunta regionale guidata da Renzo Testolin ha mosso i primi passi ufficiali nella seduta successiva all’elezione in Consiglio, approvando le prime nomine dei segretari particolari degli assessori. Non una rivoluzione, ma una linea chiara: continuità amministrativa.

Il presidente ha scelto di confermare Jonny Martin, già suo collaboratore nella precedente esperienza di governo, come segretario particolare fino al 31 dicembre. Un volto noto e una figura di fiducia, che rappresenta il punto di raccordo quotidiano dell’attività di Presidenza.

Conferma anche per Flavio Serra, che affiancherà l’assessore Carlo Marzi almeno fino al 30 novembre, mentre restano saldi ai rispettivi incarichi Silvana Perucca (segretaria di Giulio Grosjacques), Sabina Thoux (per Luigi Bertschy) e Riccardo Vagneur (per Davide Sapinet).

Un pacchetto di nomine che non stupisce, ma che delinea il profilo di una Giunta Testolin improntata alla cautela e alla stabilità, prima di affrontare le scadenze politiche e amministrative che la attendono nei prossimi mesi.

In un contesto in cui la macchina regionale dovrà garantire continuità e credibilità, la scelta di non cambiare gli staff può essere letta come un segnale di coesione interna, utile a consolidare i rapporti tra Presidenza e assessorati. E, per qualcuno, anche come una dichiarazione d’intenti: prima l’efficienza, poi le bandiere.