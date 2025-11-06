Pièce théâtrale francophone « Ni Mégère, Ni Apprivoisée » de William Shakespeare

L’Assessorat des activités et des biens culturels, du système éducatif et des politiques des relations intergénérationnelles, dans le cadre de la Saison Culturelle 2025/2026, propose jeudi 6 novembre 2025 à 20h30, au Théâtre Splendor d’Aoste, la pièce de théâtre francophone Ni Mégère, Ni Apprivoisée mise en scène par la Compagnie Alegria: une relecture originale et contemporaine de la célèbre comédie de William Shakespeare, La mégère apprivoisée, dont Paolo Crocco en signe l’adaptation et la mise en scène.

Une hypersensible, une bavarde compulsive, un grand frère qui tape son petit frère et un rockeur raté décident de monter, sous l'impulsion de Victor, leur éducateur spécialisé un peu trop optimiste, La Mégère apprivoisée de Shakespeare. Ces personnages clownesques, plein de qualités humaines insoupçonnées, vont porter sur cette pièce un regard original, sous l'angle du féminisme et de l'acceptation de l'autre au sens le plus large du terme.

La Mégère apprivoisée est une comédie, une des toutes premières pièces écrites par Shakespeare au début du XVIIème siècle. Sous une apparence légère, certains passages décrivent crûment l'implacable patriarcat alors en place qui décide de la destinée des jeunes filles. On assiste tout au long de la pièce à « l'apprivoisement » de Catarina par Petruchio, l'une étant décrite par son entourage comme sauvage, furieuse et indomptable et l'autre étant perçu comme son dresseur idéal.

Un « dressage » qui se conclut par un mariage où Catarina, définitivement « matée », prononce un discours faisant l'apologie de la misogynie, dans un mépris absolu de la condition de la femme, aux antipodes des questions féministes qui nous animent aujourd'hui.

Sur scène, un ensemble d'interprètes exceptionnels – Noëllie Aillaud, Émilien Audibert, Anthony Bechtatou, Isabelle Couloigner, Thibaut Kizirian, Laurie-Anne Macé, Clovis Rampant et Pierre Serra – guidés par la voix de Stéphanie Varnerin, les chorégraphies de Florence Leguy et les costumes de Cyrielle Goncalve.

Crédits :

Adaptation et mise en scène Paolo Crocco

Collaboration artistique Luca Franceschi

Chorégraphie Florence Leguy

Avec

Noëllie Aillaud, Émilien Audibert, Anthony Bechtatou, Isabelle Couloigner,

Thibaut Kizirian, Laurie-Anne Macé, Clovis Rampant, Pierre Serra

Chant Stéphanie Varnerin

Costumes Cyrielle Goncalve