CULTURA | 06 novembre 2025, 07:29

FrontDoc 2025, il cinema che supera i confini: ad Aosta una settimana di film, incontri e grandi ospiti internazionali

Dall’8 al 15 novembre allo Spazio Plus arrivano Claire Simon, Paolo Mereghetti, Giovanni Cioni e Giovanni Farina. In apertura il concerto di Maura Susanna e il film Canone effimero dei fratelli De Serio menzione speciale alla Berlinale 2025.

Il cinema che attraversa limiti geografici e frontiere umane torna ad Aosta con la XV edizione di FrontDoc – Festival Internazionale del Cinema di Frontiera. Dall’8 al 15 novembre lo Spazio Plus diventa il quartier generale del festival, con proiezioni, installazioni e incontri: tra le presenze più attese, Claire Simon, tra le voci più importanti del documentario contemporaneo, l’artista Giuliana Cunéaz con l’installazione La belle au bois dormant, e il critico cinematografico Paolo Mereghetti.

