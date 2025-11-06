FrontDoc 2025, il cinema che supera i confini: ad Aosta una settimana di film, incontri e grandi ospiti internazionali

Il cinema che attraversa limiti geografici e frontiere umane torna ad Aosta con la XV edizione di FrontDoc – Festival Internazionale del Cinema di Frontiera. Dall’8 al 15 novembre lo Spazio Plus diventa il quartier generale del festival, con proiezioni, installazioni e incontri: tra le presenze più attese, Claire Simon, tra le voci più importanti del documentario contemporaneo, l’artista Giuliana Cunéaz con l’installazione La belle au bois dormant, e il critico cinematografico Paolo Mereghetti.