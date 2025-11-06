Cinque centinaia di euro per ripartire: ad Aosta 325 famiglie ricevono la Carta solidale “Dedicata a te”

È online sul sito del Comune di Aosta l’elenco ufficiale dei beneficiari della Carta solidale acquisti “Dedicata a te” per l’anno 2025, la misura nazionale di sostegno economico destinata alle famiglie in difficoltà. La carta, del valore di 500 euro, potrà essere utilizzata per l’acquisto di beni alimentari presso supermercati e negozi convenzionati.

I 325 nuclei familiari individuati per il Comune di Aosta sono stati selezionati in base a criteri precisi: iscrizione all’anagrafe comunale, ISEE non superiore a 15 mila euro e assenza di altri sussidi come Reddito di Cittadinanza, NASPI o Cassa integrazione. L’elenco completo è consultabile sul portale dell’Ente, all’indirizzo: www.comune.aosta.it.

I beneficiari riceveranno una comunicazione scritta dal Comune con le istruzioni per il ritiro della carta presso qualsiasi Ufficio postale, che avverrà previa presentazione della lettera di avviso. La carta, emessa da Poste Italiane e nominativa, sarà attiva fino al 28 febbraio 2026.

Attenzione, però: se non verrà effettuato almeno un acquisto entro il 16 dicembre 2025, la carta sarà automaticamente bloccata.

Il contributo rientra tra gli aiuti previsti dalla Legge di Bilancio 2024 (art. 1, commi 103 e 104 della legge 207/2024) e viene erogato in modo automatico, senza necessità di domanda. Chi avesse già beneficiato della misura nel 2024 potrà riutilizzare la stessa carta, sulla quale sarà accreditato il nuovo importo.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito dell’INPS (www.inps.it) o quello del Comune di Aosta.