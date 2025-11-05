Il Consigliere Stefano Aggravi è stato eletto Presidente del Consiglio regionale della Valle d’Aosta per la XVII legislatura.

Laureato in Economia e legislazione d’impresa all’Università di Pavia, Stefano Aggravi consegue un master in Auditing e risk management all'Università di Pisa, un master executive in Affari strategici alla Luiss School of Government e un master in Intelligence economica all’Istituto Alti studi strategici e politici di Milano. È economista e manager con oltre 15 anni di esperienza tra istituzioni pubbliche, consulenza e management. Nel 2018 è eletto per la prima volta in Consiglio con la Lega Vallée d’Aoste e ricopre il ruolo di Assessore alle finanze, attività produttive e politiche del lavoro fino a dicembre 2018. Rieletto con la Lega VdA nel 2020, nel 2023 costituisce il gruppo Rassemblement Valdôtain. Alle elezioni del 2025 è eletto con 1.033 preferenze nella lista degli Autonomisti di Centro, in rappresentanza di Rassemblement Valdôtain.

Il neo Presidente Aggravi, nel suo discorso di insediamento, ha ringraziato per la fiducia, evidenziando: «Assumer la Présidence du Conseil de la Vallée est pour moi un très grand honneur, mais aussi une grande responsabilité envers chacune et chacun d’entre vous, et surtout envers nos concitoyens valdôtains. Le Conseil de la Vallée est le cœur battant de l’Autonomie valdôtaine. C’est ici que la diversité des idées trouve sa force dans le débat et se traduit en décisions concrètes. C’est ici que se joue, chaque jour, la crédibilité de la démocratie valdôtaine. Je m’engage, de toutes mes forces, à sauvegarder l’image et le bon fonctionnement de cette institution, la plus haute de notre Région. Comme toute institution démocratique, elle a besoin de vitalité, de clarté, et surtout d’être mieux comprise à l’extérieur. Car si nous croyons encore - et moi, j’y crois profondément - à la démocratie, nous devons aussi croire en la force du dialogue, de l’écoute et du respect réciproque.»

«Je ne chercherai pas à être le Président de tout le monde - a-t-il poursivi -. Je veux être le Président des règles, du respect et de l’équilibre qui fondent notre démocratie. Car ces règles ne doivent jamais écraser les minorités, ni favoriser sans mesure la majorité. C’est cet équilibre qui donne du sens à notre travail. Je ne le cache pas: ces derniers jours ont été complexes, parfois tendus - comme il arrive souvent dans la vie institutionnelle. Mais gouverner et légiférer sont des tâches sérieuses, et donc, par nature, exigeantes. Mon engagement ne change pas: le travail, la dévotion et le sens des institutions. Avec l’aide du Bureau de la Présidence et de tous les Conseillers, j’aimerais que nous avancions ensemble sur plusieurs thèmes importants: la réforme de certaines parties de notre Règlement intérieur; une meilleure coordination du travail des Commissions; le renforcement des mécanismes d’analyse et d’évaluation des politiques publiques. Je remercie celles et ceux qui m’ont accordé leur confiance, et je respecte profondément celles et ceux qui ont fait un autre choix. C’est dans la diversité des opinions que notre Conseil trouve sa richesse et sa légitimité. Je souhaite que nous puissions, ensemble, accomplir un bon travail, utile à cette institution et à toute notre communauté valdôtaine.»