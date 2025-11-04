Continuità e rinnovamento al CPEL che guarda ai prossimi cinque anni con energia, visione e un ruolo sempre più forte a sostegno dei Comuni valdostani

Martedì 4 novembre, nella prima seduta della nuova Assemblea del Consiglio Permanente degli Enti Locali, l’aria che si respirava era di grande entusiasmo e partecipazione. I Sindaci, i Presidenti delle Unités e il Presidente del Consorzio dei Comuni della Valle d’Aosta BIM hanno rinnovato all’unanimità la fiducia ad Alex Micheletto, Sindaco di Hône, confermandolo alla guida del CPEL.

Una conferma che vale come riconoscimento al lavoro svolto negli ultimi anni e come segnale di stabilità per il futuro. “Diamo continuità a un percorso che ha già portato risultati importanti, ma vogliamo anche aprire nuove strade” – ha sottolineato Micheletto, ringraziando i colleghi per la fiducia e per il clima di collaborazione che anima il mondo degli enti locali valdostani.

Riconfermati anche i componenti del Comitato esecutivo: Wanda Chapellu, Sindaca di Verrayes, Ronny Borbey, Sindaco di Charvensod, e Alex Brunod, Sindaco di Ayas. A loro si unisce Marlène Domaine, Sindaca di Saint-Nicolas, che porta una ventata di rinnovamento e di entusiasmo nel gruppo di lavoro. Un ringraziamento particolare è stato rivolto a Loredana Petey per la passione e la competenza con cui ha contribuito alle attività del Comitato.

Il Presidente Micheletto ha tracciato la rotta per i prossimi cinque anni: un CPEL ancora più incisivo, capace di essere la voce dei territori e di coordinare con efficacia le esigenze delle comunità locali. “Il nostro sistema degli enti locali è una vera famiglia – ha detto – e la nostra forza è la partecipazione di ogni amministratore, dal più piccolo Comune alle Unités più grandi.”

Tra le novità annunciate, la proposta di ampliare la composizione del Comitato esecutivo, includendo di diritto il Coordinatore della Conferenza dei Presidenti delle Unités, per dare maggiore rappresentanza e coesione al sistema.

L’Assemblea, dopo la fase elettiva, ha espresso parere favorevole su sei proposte di deliberazione della Giunta regionale, tra cui i contributi straordinari ai Comuni di Saint-Rhémy-en-Bosses, Valsavarenche e Rhêmes-Notre-Dame, e importanti provvedimenti in materia di edilizia scolastica, per un investimento complessivo di oltre 8 milioni di euro.

Proprio su questo tema è emersa la proposta di istituire un tavolo tecnico permanente sull’edilizia scolastica, che analizzi le strutture, i bisogni dei territori e l’evoluzione demografica per programmare interventi a lungo termine.

Con questa prima seduta, il nuovo CPEL parte con un mandato chiaro: dare forza, voce e prospettiva agli enti locali valdostani, mantenendo lo spirito di squadra che negli ultimi anni ha fatto del Consiglio Permanente una vera colonna portante dell’autonomia regionale.