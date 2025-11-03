Dopo il fuoco, la rinascita: al via le domande di ristoro per l’incendio di Verrayes e Saint-Denis

Quel 17 agosto 2025 resterà impresso nella memoria della Valle d’Aosta come uno dei giorni più bui dell’estate: le fiamme che devastarono i boschi tra Verrayes e Saint-Denis lasciarono dietro di sé ettari di terreno bruciato, famiglie in apprensione e un paesaggio profondamente ferito. Ora, a distanza di settimane, si apre finalmente la fase della ricostruzione.

La Presidenza della Regione ha comunicato che è disponibile la documentazione necessaria per presentare le domande di ristoro dei danni subiti dai soggetti privati e dalle attività economiche e produttive a seguito dell’incendio. Un passo atteso, che permette di tradurre in atti concreti la solidarietà e il sostegno promessi nei giorni immediatamente successivi alla calamità.

Per semplificare le procedure e garantire la massima trasparenza, tutte le informazioni sono consultabili sul sito della Protezione Civile della Valle d’Aosta, nella sezione dedicata all’evento:

👉 Calamità incendio boschivo agosto 2025

All’interno della pagina, nella sezione “Richieste di contributi”, sono disponibili le “Disposizioni applicative” che definiscono nel dettaglio la documentazione da presentare, i requisiti richiesti e i criteri di valutazione per ottenere i contributi.

I ristori, previsti ai sensi della legge regionale 5/2001 sulla Protezione Civile, riguardano:

i danni alle abitazioni e ai beni mobili dei soggetti privati;

gli interventi di ripristino necessari a favorire la ripresa delle attività produttive colpite dalle fiamme.

La presentazione delle domande potrà avvenire esclusivamente online, compilando l’apposita modulistica digitale e accedendo alla piattaforma regionale tramite SPID, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE). L’attivazione della piattaforma è prevista a partire dalla prossima settimana, ma è già possibile scaricare la documentazione e preparare in anticipo tutto il necessario.

L’incendio del 17 agosto non è stato soltanto un disastro ambientale: è stato un colpo al cuore per due comunità abituate a convivere con la montagna, ma non a vederla ferita. Ora, con il via libera ai ristori, inizia il cammino verso la ricostruzione e la rinascita, segno concreto che — anche dopo il fuoco — la Valle sa rialzarsi.