Valtournenche prepara la Rencontre e punta sulla nuova struttura a Maën

Si è aperto con un minuto di silenzio per i defunti di Valtournenche il Consiglio comunale riunito giovedì 30 ottobre 2025, presieduto da Gilbert Pession. Dopo l’approvazione dei verbali della seduta precedente, l’aula ha discusso e approvato — con l’astensione della minoranza — la terza variazione al bilancio di previsione 2025/27 e al Documento unico di programmazione.

La sindaco Elisa Cicco ha illustrato i principali adeguamenti: maggiori entrate in conto capitale per 197.223 euro, dovute in particolare al trasferimento della Regione Valle d’Aosta per l’acquisto di un secondo battipista (90.780 euro) e ai proventi delle concessioni edilizie (70mila euro). Le maggiori spese in conto capitale ammontano invece a 183.500 euro, destinate per 110mila euro alla progettazione della nuova struttura polivalente di Maën e per 50mila euro al ripristino del parco avventura.

Sul tema della struttura di Maën, il presidente Pession ha ricordato che nel 2026 Valtournenche ospiterà la Rencontre des Émigrés, e che si punta a disporre del nuovo spazio entro quella data. Il consigliere Elmo Meynet collabora con la Regione all’organizzazione e ha annunciato alcune novità per la manifestazione. L’amministrazione sta valutando se realizzare una tecnostruttura o un prefabbricato, con una spesa stimata inferiore al milione di euro.

Cicco ha poi illustrato le maggiori entrate correnti per 214.818 euro, in gran parte derivanti da 200mila euro di imposta di soggiorno, e le minori entrate dall’eliski (-34.400 euro) a seguito dell’affidamento del servizio lo scorso febbraio. Le maggiori spese correnti ammontano complessivamente a 310.141 euro, con 133mila euro destinati agli aumenti retributivi del personale.

Durante il dibattito, il capogruppo Avetrani ha espresso perplessità sull’effettiva realizzazione della struttura polivalente entro agosto 2026, lamentando anche l’assenza di alcune progettazioni previste dal programma elettorale. L’amministrazione ha chiarito che l’opera sarà realizzata in due fasi, la prima completata per l’estate 2026 e la seconda nel 2027.

All’unanimità sono state approvate due varianti non sostanziali al Piano regolatore generale. La sesta, relativa all’autorizzazione per un’attività di vendita all’ingrosso, non ha ricevuto osservazioni. La settima, riguardante la Gran Baita, è stata anch’essa approvata senza opposizioni: la sindaco ha spiegato che la Regione ha chiesto di estendere la fascia di rispetto di 10 metri all’intera area, non solo all’edificio.

Nelle comunicazioni finali, la consigliera Chantal Pession ha annunciato lo spettacolo del gruppo teatrale Le Béguiò, in programma l’8 dicembre alle 21. L’assessore Chantal Vuillermoz ha ringraziato la Pro Loco, la Biblioteca e i volontari per la collaborazione alle manifestazioni estive, ricordando la Castagnata degli Alpini del 2 novembre, la Coppa del mondo di snowboard del 13 dicembre e gli eventi natalizi in preparazione.

La sindaco Cicco ha inoltre informato che, nel fine settimana, due cantieri saranno ancora aperti con la viabilità regolata da movieri. Sul fronte organizzativo, il Comune ha attuato una riorganizzazione del personale: gli uffici tecnico e anagrafe disporranno ciascuno di una risorsa amministrativa in più.

È stata infine pubblicata la graduatoria definitiva del concorso per operai, con l’arrivo imminente di tre nuove risorse a supporto dei servizi comunali. Cicco ha colto l’occasione per rivolgere un elogio a Hervé Barmasse e François Cazzanelli per le loro imprese alpinistiche, e ha confermato l’invio alla Regione della variante per la nuova area camper.

In chiusura, la sindaco ha assicurato che l’amministrazione è già al lavoro sul bilancio 2026, che sarà definito nella parte tecnica entro metà novembre: «Vogliamo dare ai cittadini tutte le risposte attese — ha detto — sia sul piano gestionale che su quello infrastrutturale».