NOUVELLES EN FRANCAIS | 31 ottobre 2025, 12:34

Convocation du Conseil le mercredi 5 novembre

Le Conseil régional est convoqué en session extraordinaire et urgente pour le mercredi 5 novembre 2025 à partir de 9h00 et les jours suivants

L’ordre du jour prévoit l’élection du Président du Conseil et des membres du Bureau de la Présidence (deux Vice-présidents et deux Conseillers Secrétaires), celle du Président de la Région et des Assesseurs puis la nomination des Commissions permanentes du Conseil.

La séance du Conseil est ouverte au public et sera également diffusée en direct sur le site du Conseil régional (www.consiglio.vda.it) ainsi que sur la chaîne YouTube du Conseil (www.youtube.it/user/consvda). L’application ConsiglioValle.tv est également disponible pour les smart TV LG et Samsung ainsi que pour les appareils Apple, tels qu’Apple TV, iPhone, iPad et Mac (la liste complète des compatibilités est disponible sur l’App Store d’Apple).

