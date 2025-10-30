Fabrizio Bertholin nuovo presidente dell’Unité Mont-Émilius: “Servono collaborazione e visione comune”

L’Unité des Communes Mont-Émilius ha un nuovo presidente. Nel corso della riunione della Giunta tenutasi ieri, 29 ottobre, i sindaci dell’ente hanno nominato all’unanimità Fabrizio Bertholin, primo cittadino di Quart, alla guida dell’Unité. Ad affiancarlo nel ruolo di vicepresidente sarà Camillo Rosset, sindaco di Nus.

Bertholin raccoglie il testimone da Michel Martinet, già sindaco di Gressan, che ha guidato l’ente negli ultimi anni e oggi siede tra i banchi del Consiglio regionale. Una successione nel segno della continuità e della collaborazione tra Comuni, come hanno sottolineato i membri della Giunta durante la seduta.

L’Unité Mont-Émilius comprende i Comuni di Brissogne, Charvensod, Fénis, Gressan, Jovençan, Nus, Pollein, Quart, Saint-Christophe e Saint-Marcel, un territorio vasto e articolato che abbraccia la conca di Aosta e le vallate laterali fino ai piedi del Gran Paradiso. Aosta invece non fa parte di alcuna Unité.

L’ente sovracomunale ha il compito di coordinare e gestire in forma associata numerosi servizi: dalla pianificazione territoriale alla gestione forestale, dalla raccolta dei rifiuti alla protezione civile, fino ai servizi sociali e turistici. Obiettivo dichiarato, sin dalla sua istituzione, è quello di rafforzare la collaborazione tra i Comuni e ottimizzare le risorse, mantenendo però saldo il legame con le specificità di ciascun territorio.

Con la nomina di Bertholin, l’Unité apre dunque una nuova fase amministrativa, che punta a consolidare la cooperazione tra i Comuni e a dare continuità ai progetti condivisi. Il nuovo presidente, ringraziando per la fiducia ricevuta, ha sottolineato l’importanza del “lavoro di squadra” e della “capacità di fare rete per affrontare insieme le sfide future”, in particolare quelle legate alla gestione dei servizi, alla tutela ambientale e allo sviluppo sostenibile.

Queste le Unité des Communes

Unité des Communes valdôtaines Valdigne-Mont-Blanc

Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis

Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin

Unité des Communes valdôtaines Mont-Émilius

Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin

Unité des Communes valdôtaines Évançon

Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose

Unité des Communes valdôtaines Walser