Rinnovo delle concessioni di loculi e ossari

A partire dal 1° gennaio 2026 scadranno le concessioni trentennali dei loculi e degli ossari assegnate durante l’anno 1996. Gli interessati al rinnovo potranno rivolgersi, nel mese di scadenza, all’Ufficio Stato civile telefonando al numero 0165-1875002 oppure via posta elettronica all’indirizzo stato-civile@comune.aosta.it.
Trascorso il termine senza che la concessione sia stata rinnovata, si procederà con la collocazione dei resti nell’ossario comune oppure, se non mineralizzati, con l’inumazione nel “Campo biennale” sito all’interno del cimitero.