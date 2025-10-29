DUE NUOVI MEDICI DI FAMIGLIA IN VAL D’AYAS - DISTRETTO 2

L’Azienda USL informa che dal 1° dicembre prendono servizio due nuovi medici di famiglia nel Distretto 2 (Val d’Ayas). Il Dott. Gheorghe Dascal e la Dott.ssa Mariana Barcaru riceveranno su appuntamento (352 0473447) negli ambulatori di Challand-Saint-Anselme, Brusson, Ayas (Champoluc), Challand-Saint-Victor. I dettagli su giorni e orari sono consultabili sul sito Ausl a questo link: https://www.ausl.vda.it/ricerca-medici-e-pediatri/ricerca-medici-e-pediatri .

Anche questi nuovi inserimenti si collocano nell’ambito delle azioni aziendali e regionali volte ottimizzare la presenza di medici di famiglia in Valle d’Aosta, anche nelle vallate laterali.

Di seguito si elencano le modalità di scelta del medico di famiglia:

- tramite il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE): modalità semplificata che non richiede la compilazione di moduli e documenti cartacei (attenzione: non è possibile utilizzare l’FSE per richiedere l’assegnazione di un medico di assistenza primaria per la prima volta e per la scelta del pediatra, ma sarà necessario recarsi presso lo sportello dedicato del proprio Distretto);

- agli sportelli di Scelta e Revoca:

o senza prenotazione, presso le sedi di Morgex, Saint-Pierre, Aosta, Châtillon, Verrès e Donnas, aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 14:00

o tramite prenotazione per la sede di Aosta (sita in via Guido Rey 1) effettuabile tramite CUP ospedalieri, territoriali o telefonico allo 0165 54 83 87) il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13:30 e il martedì e il giovedì dalle ore 08:30 alle ore 15:30.