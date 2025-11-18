Nuovamente operativo l’ufficio postale di Challand Saint Anselme

L’ufficio postale di Challand Saint Anselme ha finalmente riaperto le porte ai cittadini dopo un periodo di lavori attesi e, a quanto pare, ben riusciti. Il restyling rientra nell’ambito di “Polis”, il grande progetto di Poste Italiane pensato per potenziare i servizi della Pubblica Amministrazione nei piccoli comuni italiani sotto i 15mila abitanti, contrastando quel lento svuotamento dei territori che ormai conosciamo fin troppo bene.

L’intervento ha portato una ventata d’aria nuova: tinteggiatura fresca, nuovi arredi, postazioni più comode ed ergonomiche. Non solo estetica: lo sportello adesso permette di svolgere non solo le classiche operazioni postali, finanziarie, assicurative ed energetiche, ma anche servizi INPS e pratiche anagrafiche. Insomma, un vero punto di riferimento amministrativo, senza dover scendere a fondovalle o affrontare spostamenti inutili.

Tra le novità più rilevanti c’è la possibilità di ottenere ben 15 tipologie di certificati anagrafici e di stato civile, per chi risulta registrato nell’ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente). Parliamo dei documenti più richiesti e spesso più noiosi da recuperare: nascita, residenza, cittadinanza, stato civile, stato di famiglia. Possono essere rilasciati anche in forma contestuale, cioè in un unico certificato con più informazioni raccolte insieme. E si possono richiedere sia per sé sia per i propri familiari presenti in anagrafe.

I certificati hanno validità tre mesi e vengono prodotti in formato non modificabile, dotati di qr code e del logo del Ministero dell’Interno, così da garantirne l’autenticità. Ritiro allo sportello per chi preferisce il contatto umano o accesso autonomo tramite il totem dell’area self, con CIE o SPID, quando il servizio è abilitato. Per alcuni certificati è previsto il rilascio anche gratuito e in carta libera.

L’ufficio, rinnovato e pronto a ripartire, si trova in Via Località Capoluogo 154 e mantiene il consueto orario settimanale:

martedì e giovedì 8.20 – 13.45; sabato 8.20 – 12.45

Poste Italiane ribadisce così la propria missione pubblica: restare presente nei territori, soprattutto dove i servizi tendono a scomparire. Un messaggio chiaro, in netta controtendenza con il fenomeno del progressivo abbandono delle zone periferiche. D’altronde, dai dati nazionali, il percorso è ambizioso: dopo l’autorizzazione della Commissione Europea del 2022, sono stati avviati interventi in oltre 5.430 uffici in tutta Italia e, entro fine 2026, gli spazi riconfigurati nell’ambito del progetto “Polis” dovrebbero arrivare a 7.000.

Un investimento importante, che a Challand Saint Anselme si traduce in una promessa concreta: meno burocrazia, più servizi, più vicinanza ai cittadini.