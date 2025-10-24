Mitigare il rischio, proteggere Morgex: l’impegno dell’Assessorato alle Opere pubbliche

L’Assessorato Opere pubbliche, Territorio e Ambiente conferma il sostegno concreto al Comune di Morgex con l’approvazione di finanziamenti destinati a interventi di mitigazione del rischio idrogeologico sui torrenti Colombaz e Arpy. Si tratta di contributi significativi agli investimenti locali, finalizzati a proteggere le aree antropizzate e a prevenire criticità legate a eventi calamitosi.

Il finanziamento complessivo previsto ammonta a 3,7 milioni di euro per il torrente Colombaz e 600.000 euro per il torrente Arpy. “Sono interventi importanti per garantire la sicurezza di due aste torrentizie cruciali – sottolinea l’Assessore alle Opere pubbliche, Territorio e Ambiente Davide Sapinet – proteggendo infrastrutture artigianali e industriali e vie di comunicazione di rilevanza internazionale. Questi lavori, previsti dalla seconda e terza variazione di bilancio e inseriti nel quadro della legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5, confermano il nostro impegno costante nella protezione del territorio e nella prevenzione del rischio idrogeologico”.

Per il torrente Arpy, in destra orografica della Dora Baltea, sono previsti interventi di protezione e adeguamento degli attraversamenti stradali, rinforzo delle difese arginali e riprofilatura dell’alveo per incrementare la capacità di smaltimento delle portate di piena. Sul torrente Colombaz, in sinistra orografica della Dora Baltea, i lavori comprendono il rifacimento di tratti arginali, la rimozione di briglie obsolete e la risagomatura del profilo dell’alveo, con particolare attenzione ai centri abitati di Villair e Ruine.

Grazie a questi interventi, Morgex rafforza la resilienza del territorio e conferma l’efficacia delle politiche regionali volte a prevenire rischi idrogeologici e tutelare la sicurezza dei cittadini e delle infrastrutture locali.