Valpelline, tra identità e innovazione: la nuova amministrazione presenta il programma di governo

Il Consiglio comunale di Valpelline si è riunito lunedì 20 ottobre 2025 per la prima seduta del nuovo quinquennio amministrativo, dando così ufficialmente avvio al mandato scaturito dalle elezioni del 28 settembre 2025.

Dopo la convalida degli eletti – Maurizio Lanivi, Susy Robbin, Marco Antonio Scagliarini, Francesca Fasoli, Massimo Manella, Anaïs Stévenin, Nicolas Antoniotti, Fabrizio Mecugni, Marco Petitjacques, Alain Letey e Leila Elsa Maria Tomagra – il Consiglio ha assistito al giuramento del sindaco e del vicesindaco, approvando quindi gli indirizzi generali di governo.

La proposta amministrativa per il quinquennio 2025-2030 si fonda sull’idea di affrontare con concretezza le sfide di un territorio di montagna, preservando l’identità e la coesione sociale di Valpelline e promuovendo uno sviluppo equilibrato tra innovazione, ambiente e qualità della vita.

Tra le priorità figurano il sostegno alle attività economiche locali, la cura del territorio e la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale. In campo urbanistico, il programma prevede interventi sulla viabilità, la riqualificazione della piazza centrale, la creazione di nuove aree di parcheggio e il proseguimento dei lavori su acquedotto e rete elettrica. Centrale anche l’efficientamento energetico degli edifici pubblici, la manutenzione delle cappelle di frazione e l’adeguamento del piano regolatore per migliorare la fruibilità delle aree abitate.

Il Comune punta inoltre a rafforzare la collaborazione con i comuni limitrofi, potenziare il personale tecnico e migliorare il decoro urbano con nuovi mezzi per la manutenzione ordinaria. In campo agricolo, verrà incentivata la partecipazione alle corvée, considerate un momento di impegno collettivo e socialità.

Sul fronte dell’innovazione, proseguirà lo sviluppo della rete in fibra ottica e l’attivazione di servizi digitali di supporto ai cittadini, con particolare attenzione agli utenti meno esperti. In tema di sicurezza, il programma prevede l’installazione di nuovi sistemi di videosorveglianza e il miglioramento dell’illuminazione pubblica.

Dal punto di vista sociale e culturale, l’amministrazione mira a rafforzare le attività intergenerazionali e gli eventi comunitari come Lo Patrôn de’ un cou, la ginnastica per anziani e nuove iniziative per bambini e famiglie. In programma anche il rilancio delle gite e l’organizzazione di momenti di incontro durante tutto l’anno.

Il turismo è indicato come asse strategico: il progetto Brand Valpelline, il sito visitvalpelline.it e la realizzazione di nuovi punti di interesse – come la Big Bench panoramica – mirano a valorizzare il territorio in sinergia con la Pro Loco e gli operatori locali.

Per quanto riguarda lo sport, l’amministrazione punta alla manutenzione della rete sentieristica, alla creazione di percorsi per mountain bike e orienteering, al sostegno di eventi come il CollonTrek e il Vertical du Chanté, oltre all’ampliamento dell’area sportiva dell’Envers. Particolare attenzione sarà dedicata al Bike Park, inaugurato nel luglio 2025, e alla riserva di pesca, che sarà resa più accessibile.

Una visione chiara e coerente, quella della nuova amministrazione: una Valpelline sostenibile, efficiente e coesa, dove innovazione e tradizione convivono nel segno della comunità.

La nuova Giunta e le Commissioni

Il Consiglio ha nominato la Giunta comunale, composta da:

Maurizio Lanivi (sindaco)

Susy Robbin (vice sindaco e Turismo)

Francesca Fasoli (Servizi alla persona)

Marco Petitjacques (Manutenzione territorio e Protezione civile)

Anaïs Stévenin (Cultura e pubblica istruzione)

Massimo Manella (Sport, tempo libero e decoro urbano)

Sono stati eletti i componenti della Commissione elettorale comunale: membri effettivi Nicolas Antoniotti, Marco Scagliarini e Fabrizio Mecugni; membri supplenti Anaïs Stévenin, Alain Letey e Massimo Manella.

Per la Commissione per la formazione degli elenchi dei giudici popolari sono stati nominati Fabrizio Mecugni e Marco Scagliarini.

Il Consiglio ha poi definito gli indirizzi per la nomina dei rappresentanti del Comune in enti, organismi e commissioni: Francesca Fasoli rappresenterà Valpelline nell’Associazione Hiboux en Musique e nella Pro Loco.

Le Commissioni consiliari saranno così composte:

Servizi alla persona: presidente Leila Tomagra, con Fasoli e Stévenin (membro esterno Rosanna Coronel)

Cultura: presidente Anaïs Stévenin, con Mecugni e Tomagra (membri esterni Donatella Corti, Fulvia Perino, Rebecca Ivone)

Turismo e sport: presidente Marco Scagliarini, con Manella e Antoniotti (membro esterno Marta Crétaz)

Territorio, ambiente e Protezione civile: presidente Nicolas Antoniotti, con Petitjacques e Letey

Innovazione tecnologica e comunicazione: presidente Fabrizio Mecugni, con Petitjacques e Manella

Il Consiglio ha deciso di non nominare la Commissione edilizia comunale; come membro esperto in materia di tutela del paesaggio è stata designata Cristina Bellone.

Infine, sono state rideterminate le indennità di carica e i gettoni di presenza degli amministratori per l’anno 2025, nel rispetto della normativa vigente.

In chiusura di seduta, Mathieu Ferraris è stato nominato revisore dei conti.