Bionaz accoglie la nazionale B femminile di biathlon: sport, turismo e attenzione politica

La squadra B femminile della nazionale italiana di biathlon è in raduno a Bionaz, località che conferma il suo ruolo crescente come centro di preparazione per la stagione invernale. Grazie alla pista di skiroll e alle strutture moderne, l’impianto sportivo del comune ha attratto anche atlete internazionali, come la nazionale francese, rendendo la valle un punto di riferimento per il biathlon europeo.

Lunedì 15 settembre, le giovani atlete Sara Scattolo, Ilaria Scattolo, Birgit Schoelzhorn, Fabiana Carpella, Francesca Brocchiero, Linda Zingerle e Beatrice Trabucchi, insieme ai loro allenatori Saverio Zini e alla valdostana Aline Noro, hanno ricevuto la visita del sindaco Valter Nicase e dell’assessore Albert Jospeh Betemps. Un incontro simbolico che ha sottolineato la sinergia tra sport, istituzioni e territorio.

“Bionaz dimostra ogni giorno quanto possa essere centrale nello sport di alto livello, ma anche quanto il nostro comune creda nel turismo attivo e sostenibile – ha dichiarato il sindaco Nicase –. Investire nello sport significa valorizzare le nostre montagne e dare opportunità ai giovani atleti e agli appassionati di tutta Europa.”

L’assessore Betemps ha aggiunto: “Accogliere la nazionale italiana di biathlon è motivo di orgoglio. Le nostre strutture, integrate nel paesaggio, offrono condizioni ideali per allenamenti estivi e invernali, ma sono anche un’occasione per promuovere il turismo e far conoscere Bionaz al di fuori dei confini regionali.”

Presente all’evento anche il presidente della Giunta regionale, Renzo Testolini, che ha sottolineato l’importanza strategica di sostenere impianti sportivi di eccellenza: “Il raduno della squadra B femminile dimostra come la Valle d’Aosta possa combinare sport di alto livello e attrattiva turistica. Continueremo a investire nelle infrastrutture e nella promozione del territorio, perché lo sport è anche sviluppo economico e visibilità internazionale.”

Tra allenamenti, test di tiro e skiroll, le atlete proseguiranno il raduno per tutta la settimana, consolidando il legame tra la Valle d’Aosta e lo sport agonistico. Per Bionaz, e per la regione intera, si tratta di un’opportunità preziosa di visibilità e crescita turistica, confermando il territorio come meta d’eccellenza per atleti e appassionati di discipline invernali.