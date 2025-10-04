Unité Grand-Combin, dal 6 ottobre attivo il nuovo sistema di raccolta rifiuti con Aprica e Quendoz

A partire da lunedì 6 ottobre entrerà in funzione nei Comuni dell’Unité Grand-Combin il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti, gestito da Aprica in collaborazione con Quendoz. Il servizio, differenziato per tipologia di utenza e per area territoriale, introduce modalità di conferimento finalizzate a migliorare l’efficienza della raccolta differenziata e a promuovere comportamenti virtuosi da parte della cittadinanza.

In tutti i Comuni dell’Unité, le utenze domestiche dovranno conferire le diverse frazioni – organico, rifiuto urbano residuo (RUR), carta, cartone, imballaggi in plastica e metalli, vetro – utilizzando esclusivamente i nuovi contenitori informatizzati posizionati su strada. In queste settimane di avvio i contenitori saranno accessibili liberamente tramite pulsante, ma a partire dal 3 novembre verranno chiusi: da quel momento l’apertura sarà possibile solo con l’EcoTessera o tramite le credenziali personali nell’app dedicata.

In alcune vie dei Comuni di Roisan e Gignod, classificate come zona semi-integrale, le utenze domestiche saranno invece servite dalla raccolta porta a porta per il rifiuto organico e per il rifiuto urbano residuo (RUR), mentre le altre frazioni dovranno comunque essere conferite nei nuovi contenitori stradali informatizzati. L’elenco completo delle vie interessate è consultabile scansionando il QR code riportato sulla guida informativa, oltre che sul sito www.apricaspa.it, al seguente link: Guida raccolta differenziata Subatob.

Sempre dal prossimo 6 ottobre, tutte le utenze non domestiche saranno servite dal sistema porta a porta integrale, secondo le frequenze indicate nel calendario. Per accedere al servizio è necessario prenotare il ritiro del kit scrivendo a: rifiuti@quendoz.it.

Aprica e Quendoz ricordano che, per un corretto avvio del nuovo sistema e per garantirne il funzionamento, è fondamentale – soprattutto entro il 3 novembre, quando i contenitori informatizzati verranno chiusi – che tutte le utenze domestiche e non domestiche abbiano ritirato il kit dedicato. Il materiale è composto da guida con calendario, EcoTessera, credenziali di accesso all’app e contenitori per il porta a porta, laddove previsti.

Il kit può essere ritirato dal lunedì al venerdì, dalle ore 13.00 alle ore 19.00, presso le sedi operative di:

Roisan, sede Aprica in Frazione Martinet 19;

Nus, sede Quendoz in Via Aosta 74;

Jovençan, sede Quendoz in Località Le Croset 2.