Bionaz riparte tra esperienza e giovani: Il sindaco giura e e assegna le deleghe; con l'obiettivo di rilanciare la montagna

eduti da sx l’Assessore Chantal Giachino, il Vicesindaco Albert Joseph Betemps, il Sindaco Valter Nicase e l’Assessore Paolo Barailler. In piedi da sx i consiglieri Jotaz Petitjacques Sharon, Patrizio Bionaz, Simon Carvalho, Mathieu Betemps, Andrea Cecchelero, Noemi Betemps e Maura Petitjacques

Lunedì 6 ottobre 2025 il Comune di Bionaz ha ufficialmente insediato la nuova Giunta comunale. Di fronte al neo eletto consiglio, il Sindaco Valter Nicase e il Vicesindaco Albert Joseph Betemps hanno giurato di osservare lealmente la Costituzione italiana e lo Statuto speciale della Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Subito dopo il giuramento, sono stati nominati gli assessori Paolo Barailler e Chantal Giachino, completando così la squadra di governo per i prossimi cinque anni. La nuova amministrazione combina l’esperienza di figure consolidate con il rinnovamento portato dai cinque consiglieri nati negli anni 2000, un mix pensato per garantire continuità e al tempo stesso nuove idee per lo sviluppo del piccolo comune montano.

“Questa Giunta rappresenta il connubio tra tradizione e innovazione”, spiega il Sindaco Valter Nicase, che vanta una lunga esperienza nell’amministrazione comunale e un impegno costante per il territorio. Al suo fianco, il Vicesindaco Albert Joseph Betemps, con quasi vent’anni di esperienza tra Sitrasb e Sav dove è ancora in carica; inoltre ha un ruolo attivo come Vicepresidente dell’Ana Valdostana, sottolinea: “La nostra priorità è mantenere viva la montagna, valorizzare i giovani e sostenere le attività turistiche locali”.

La nuova amministrazione conferma così l’impegno del Comune di Bionaz nel promuovere il turismo dolce e sostenibile, grazie alla collaborazione tra pubblico e privato che negli anni ha trasformato il paese in un punto di riferimento per escursionisti e amanti della natura. Allo stesso tempo, la località montana continua a distinguersi nello sport, ospitando eventi di biathlon a livello valdostano, nazionale e internazionale, grazie all’impianto sportivo di eccellenza del comune.

La Giunta comunale per i prossimi cinque anni sarà composta da:

Sindaco: Valter Nicase, dipendente INVA, con lunga esperienza nell’amministrazione comunale.

Vicesindaco: Albert Joseph Betemps, dipendente azienda servizi ambientali, ex amministratore Sitrasb e amministratore Sav, Vicepresidente Ana Valdostana.

Assessori: Paolo Barailler, geometra e imprenditore turistico, e Chantal Giachino, educatrice.

Consiglieri: Betemps Mathieu, studente; Betemps Noemi, imprenditrice agricola; Bionaz Patrizio, imprenditore turistico; Carvalho Simon, studente; Cecchelero Andrea, elettricista; Petitjacques Maura, imprenditrice turistica; Jotaz Petitjacques Sharon, operatrice sanitaria.

Con questa squadra, il Comune di Bionaz punta a rafforzare la propria identità montana, valorizzare le risorse turistiche e sportive, e offrire un progetto di crescita sostenibile per le nuove generazioni, mantenendo viva la comunità e il legame con il territorio.