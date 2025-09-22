 / CRONACA

CRONACA | 22 settembre 2025, 12:00

La Coumba dalla Cattedrale all’eremo: pellegrinaggio e panorami tra Valle e Lago

Un viaggio che unisce fede, storia e bellezza: dalla Cattedrale di Aosta, cuore spirituale della città, all’Eremo di Santa Caterina del Sasso, sospeso sul Lago Maggiore

La Coumba dalla Cattedrale all’eremo: pellegrinaggio e panorami tra Valle e Lago

Ieri, domenica 21 settembre, tutte le parrocchie della “Coumba” si sono ritrovate in pellegrinaggio nella Cattedrale di Aosta, nell’anno dedicato al Giubileo della Speranza. I pellegrini, accompagnati dai loro parroci, sono partiti alle 11.15 da Étroubles con don Jean Claude Duverney e alle 11.30 da Oyace con don Ivano Roboulaz, strada facendo aggregando fedeli delle altre comunità. A Variney i due gruppi si sono incontrati alle 15.30, arrivando infine in Cattedrale, dove si sono uniti anche coloro che avevano difficoltà a camminare. La giornata si è conclusa con la Santa Messa concelebrata, tra canti, preghiere e sorrisi condivisi.

Nei giorni scorsi, un altro momento di spiritualità e bellezza ha visto protagonista la Comunità Parrocchiale Allein-Doues-Roisan, guidata dal parroco Don Marcello Lanzini, in gita all’Eremo di Santa Caterina del Sasso sul Lago Maggiore. L’Eremo, arroccato su una rupe a picco sul lago, affascina per la sua posizione sospesa e per la storia che custodisce: nato nel XII secolo come rifugio di eremiti, è un luogo di contemplazione e preghiera, dove ogni angolo racconta secoli di devozione. La stretta scalinata che conduce alla chiesa, le celle monastiche e gli affreschi antichi si fondono con il panorama mozzafiato del lago sottostante, trasformando la visita in un’esperienza sensoriale e spirituale.

Per i fedeli, la gita all’Eremo non è stata solo un’occasione di preghiera, ma anche di comunione e condivisione: camminando insieme, scoprendo storia e natura, hanno vissuto un momento di serenità e gioia, in un itinerario che unisce memoria, fede e paesaggi indimenticabili.

Files:
 doues b bea4124e-72fc-48b6-a47f-01ba2240aa17 (264 kB)
 doues c d3ae3a6a-81f9-4e31-936a-b13bb33fd6fb (357 kB)
 doues ee87face71-f9e0-43c5-b6e6-d78db83b0cf3 (386 kB)
 doues dd 3761a269-1a65-405f-abc0-e2ec6fcc1f9a (248 kB)

pi.mi.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore