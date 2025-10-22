Testolin e Bertschy rieleggibili in Giunta, secondo il parere del professor Lupo

Secondo il professor Nicola Lupo, ordinario di Diritto costituzionale e pubblico presso l’Università Luiss Guido Carli di Roma, Renzo Testolin e Luigi Bertschy potranno far parte della nuova Giunta regionale che nascerà con l’avvio della XVII legislatura.

Lo afferma il giurista nel parere pro veritate richiesto dal Consiglio regionale della Valle d’Aosta per chiarire l’interpretazione dell’articolo 3, comma 3, della legge regionale 7 agosto 2007, n. 21, che stabilisce il limite dei mandati per i componenti dell’Esecutivo.

Nel suo documento, Lupo scrive che la norma “consente a due consiglieri neo-eletti – l’attuale Presidente della Regione e l’attuale Assessore allo Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, Trasporti e Mobilità sostenibile – di poter ricoprire un’ulteriore carica nel costituendo Governo regionale, visto che per entrambi è da ritenersi applicabile l’eccezione abilitativa prevista dal secondo periodo di tale comma, alla luce del fatto che nella XV legislatura la carica da loro ricoperta in Giunta ha avuto una durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno”.

La decisione di rivolgersi a un costituzionalista era stata presa dall’Ufficio di presidenza del Consiglio lo scorso 10 ottobre, proprio per chiarire se Testolin, presidente uscente, e Bertschy, vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico, potessero essere nuovamente nominati in Giunta alla luce dei vincoli normativi.

Non si tratta del primo parere depositato sull’argomento: gli stessi Testolin e Bertschy avevano già acquisito la valutazione del professor Enrico Grosso, ordinario di Diritto costituzionale all’Università di Torino, secondo il quale entrambi “sono rieleggibili dal Consiglio regionale ad una carica all’interno della Giunta regionale nella legislatura 2025-2030”.

Una posizione opposta era stata invece espressa dalla consigliera Chiara Minelli (Pcp, oggi eletta con Avs), che aveva trasmesso un parere pro veritate del professor Andrea Morrone, ordinario di Diritto costituzionale e Giustizia costituzionale all’Università di Bologna, datato 20 febbraio scorso. Secondo Morrone, infatti, Testolin e Bertschy non sarebbero rieleggibili nella prossima legislatura per una quarta volta all’interno della Giunta.

Tre pareri, dunque, per un nodo politico e giuridico che resta di rilievo alla vigilia dell’avvio della nuova legislatura regionale, la cui prima seduta è fissata per lunedì 28 ottobre.

Sarà quella l’occasione per eleggere il nuovo Ufficio di presidenza e avviare le consultazioni che porteranno alla formazione del prossimo Governo della Valle d’Aosta.