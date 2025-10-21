Autonomisti di Centro chiedono confronto all’Union Valdôtaine sulle priorità della nuova Legislatura

Nel cuore di una fase politica delicata e forti del responso delle urne, gli Autonomisti di Centro hanno formalmente richiesto oggi un incontro alla Commissione politica dell’Union Valdôtaine, con l’obiettivo di avviare un confronto diretto sulle priorità programmatiche da affrontare nella nuova Legislatura regionale.

La richiesta arriva a pochi giorni dalla convocazione del Consiglio Valle prevista per il 28 ottobre, e fa riferimento a un primo incontro tenutosi lo scorso 16 ottobre, oltre al ciclo di consultazioni promosso dall’Union Valdôtaine con le altre forze politiche rappresentate in Consiglio. Gli Autonomisti di Centro sottolineano che il dialogo deve essere trasparente e costruttivo: “Riteniamo importante che il percorso di costruzione della prossima maggioranza si fondi su un confronto reale e trasparente tra le forze autonomiste, per condividere le priorità che attendono la Valle d’Aosta e garantire un governo stabile, rappresentativo e coerente con i valori della nostra Autonomia”, recita la nota ufficiale diffusa oggi.

L’iniziativa assume una valenza strategica significativa. Dopo le elezioni del 28 settembre 2025, infatti, l’Union Valdôtaine si trova a dover delineare la futura composizione del governo regionale e le linee programmatiche che guideranno l’azione politica dei prossimi cinque anni. La richiesta degli Autonomisti di Centro rappresenta quindi un tentativo di incidere sul processo decisionale, assicurando che i temi chiave — sviluppo economico, sostegno alle imprese locali, tutela dei territori e rafforzamento dell’autonomia — siano affrontati con una visione condivisa.

“La nuova Legislatura deve aprirsi all’insegna della responsabilità e della concretezza — aggiungono gli Autonomisti di Centro —, mettendo al centro le persone, le imprese e i territori, con una visione condivisa di sviluppo e di buon governo”.

Al di là delle dichiarazioni ufficiali, osservatori politici sottolineano come la mossa rifletta anche la volontà di consolidare il posizionamento degli Autonomisti di Centro all’interno dell’area autonomista, in un contesto dove l’Union Valdôtaine resta la forza egemone. La capacità di influenzare la definizione delle priorità legislative potrebbe infatti determinare il peso della loro presenza nella futura maggioranza, nonché la distribuzione delle deleghe e dei ruoli strategici nel nuovo esecutivo.

Il dialogo tra le forze autonomiste appare quindi cruciale per garantire non solo la stabilità del governo regionale, ma anche la coerenza con il progetto autonomista storico, centrato su partecipazione, tutela dei territori e sostenibilità economica e sociale. In questo quadro, la richiesta formale di confronto degli Autonomisti di Centro segna un passaggio politico di rilievo, destinato a incidere sulle scelte che plasmeranno i prossimi cinque anni di legislatura.