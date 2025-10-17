GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I principali provvedimenti della Giunta regionale

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SISTEMA EDUCATIVO E POLITICHE PER LE RELAZIONI INTERGENERAZIONALI

La Giunta regionale ha approvato il documento “Aggiornamento delle misure per il contenimento della spesa per l’anno 2025” relativo all’Università della Valle d’Aosta, e un finanziamento di 1 milione 700 mila euro per l’anno 2025, per garantire la copertura del fabbisogno derivante dagli oneri conseguenti alla gestione del nuovo Polo universitario e dell’attività dell’Ateneo.

Sono stati esaminati i criteri e le modalità di erogazione al Comune di Courmayeur di un contributo straordinario per la realizzazione della nuova sede del Liceo Linguistico e del complesso scolastico studentato.

Sono stati esaminati i criteri e le modalità di erogazione al Comune di Donnas di un contributo straordinario per i lavori di demolizione e ricostruzione della Scuola Grand-Vert.

Sono stati esaminati i criteri e le modalità di erogazione al Comune di Pont-Saint-Martin di un contributo straordinario per la progettazione di un’innovativa struttura scolastica con valenza sportiva e legata al mondo della montagna.

Infine, sono stati esaminati i criteri e le modalità per l’erogazione dei finanziamenti e la presentazione delle domande per gli interventi di edilizia scolastica di competenza degli enti locali.

OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE

La Giunta regionale ha approvato una bozza di convenzione con ARER per la realizzazione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica, in luogo delle soffitte esistenti, presso le case “Giacchetti” del quartiere Cogne di Aosta, in esecuzione di quanto espressamente previsto dal protocollo di intesa sottoscritto il 24 settembre 2025 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Regione e ARER, finalizzato all’utilizzo delle risorse derivanti dalle economie di spesa della quota di finanziamento statale del programma innovativo in ambito urbano denominato “Contratto di quartiere II”.

È stato concesso un contributo di 16.348 euro al Comune di Morgex a titolo di concorso finanziario sulle spese relative agli interventi eccedenti la manutenzione ordinaria, concernenti l’infrastruttura campo sportivo di calcio di località Saint Marc.

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE E LAVORO, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

Ai sensi della l.r. 31 marzo 2003, n. 6, è stato concesso un contributo in conto capitale a favore di un’impresa artigiana di Pont-Saint-Martin per l’acquisto di un macchinario innovativo, in regime “de minimis”, pari a circa il 40% della spesa ammessa.

La Giunta regionale ha approvato il piano di riparto definito dall’anticipo della sovvenzione annuale per il 2025 e dal relativo saldo da erogare nel 2026, secondo i criteri di cui all’art. 53 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 (Testo unico in materia di cooperazione), a favore dell’Associazione Generale Cooperative Italiane – Federazione regionale VDA, della Fédération des coopératives valdôtaines soc. coop., della Federazione nazionale UNCI della Valle d’Aosta e della Lega Nazionale Cooperative e Mutue – Comitato regionale valdostano.

È stata approvata la quarantasettesima graduatoria relativa al quinto avviso pubblico previsto per la concessione di mutui per la realizzazione di interventi di trasformazione edilizia e impiantistica nel settore dell’edilizia residenziale. La spesa complessiva è pari a 689.602,44 euro, finanziata mediante apposito fondo di rotazione.

TURISMO, SPORT E COMMERCIO

È stato concesso un contributo all’ASD Cronometristi VdA, per il 2025, per le spese sostenute per l’acquisto di apparecchiature necessarie allo svolgimento dell’attività di cronometraggio.

Sono state approvate le determinazioni relative alla possibilità di inserire una tappa interamente valdostana nella seconda settimana dell’edizione 2026 del Giro d’Italia, oltre alla possibilità di ospitare anche una partenza del Giro-E.