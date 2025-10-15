Una scuola per crescere insieme: il sogno di Manuela che unisce Aosta e il Senegal

Ci sono sogni che non si fermano con le persone, ma continuano a vivere attraverso le opere che ispirano. È il caso del progetto educativo “Manuela”, nato dal cuore della Valle d’Aosta e sbocciato nel cuore del Senegal, grazie alla tenacia del Fondo Filantropico “Manuela Noelli Ziviani” e dell’associazione “Amici di Manuela e dei Missionari Oblati di Maria Immacolata - ETS”.

Il 13 ottobre scorso, nel Comune di Sandiara, si sono aperte ufficialmente le prime classi di questo complesso scolastico: una sezione di scuola materna e due classi di scuola primaria. È solo l’inizio di un grande progetto di integrazione e istruzione che, una volta a pieno regime, accoglierà circa 1900 bambini e ragazzi, offrendo loro un percorso completo, dalla scuola dell’infanzia alla scuola superiore.

Realizzata in soli due anni e sette mesi, la scuola “Manuela” è un esempio concreto di cosa possa nascere quando solidarietà e determinazione si incontrano. I lavori, iniziati nel febbraio 2023 e conclusi nel settembre 2025, non sono stati semplici: si è operato in aree rurali, con materiali scarsi e manodopera non sempre qualificata. Eppure, proprio in queste difficoltà, il progetto ha trovato la sua forza.

Gli operai locali, nonostante le temperature elevate e le condizioni difficili, hanno portato a termine il lavoro con dignità e impegno, assicurandosi un reddito stabile per sé e per le loro famiglie. Una costruzione che ha dato non solo un futuro ai bambini di Sandiara, ma anche un presente più dignitoso agli adulti che l’hanno resa possibile.

Il complesso scolastico è stato progettato secondo criteri costruttivi europei, per garantire sicurezza e qualità. Ma la vera ricchezza di questa opera non è nelle mura: è nelle possibilità che offre. Oltre ai percorsi umanistici e scientifici, la scuola potrà attivare anche corsi tecnici, rispondendo ai bisogni del territorio e aprendo nuove strade di formazione e lavoro per le nuove generazioni.

Per il Fondo filantropico e per l’associazione promotrice, questa inaugurazione è molto più di un traguardo. È l’avverarsi di un sogno di Manuela, la cui memoria continua a generare opportunità e futuro. Il Fondo, istituito presso la Fondazione Compagnia di San Paolo di Torino, ha sostenuto in modo determinante la realizzazione della scuola, dando forma concreta a un ideale di solidarietà che unisce due mondi: Aosta e Sandiara.

Questa storia non è solo un racconto di beneficenza: è un invito a credere nella forza dell’educazione come ponte tra le culture. In un’epoca in cui le distanze sembrano crescere, questa scuola ci ricorda che la conoscenza, la solidarietà e l’impegno condiviso possono ancora costruire un mondo migliore, mattone dopo mattone, sorriso dopo sorriso.