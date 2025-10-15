Halloween à Barryland

À Barryland, l’automne ne rime pas seulement avec feuilles mortes et chocolat chaud, mais avec créativité déchaînée. Du 25 au 31 octobre, le musée dédié au célèbre Saint-Bernard se pare d’ombres, de couleurs et de sourires pour une semaine “effrayamment” créative.

Les enfants — et les grands qui ont su garder leur âme d’enfant — sont invités à participer à une série d’ateliers inspirés de l’univers d’Halloween. On découpe, on colle, on peint, on imagine... Chaque création viendra ensuite décorer les espaces de Barryland, transformant le site en un joyeux repaire de sorcières, fantômes et citrouilles rieuses.

Le clou du spectacle est prévu le samedi 1er novembre, avec le grand concours de sculpture sur courge. Les équipes — composées obligatoirement d’un adulte et d’un enfant pour des raisons de sécurité — devront redoubler d’imagination pour transformer une simple courge en une œuvre d’art éphémère. À la clé : le plaisir de créer ensemble, de s’amuser, et peut-être de remporter le titre de la plus belle citrouille de Barryland.

La journée se déroulera dans une ambiance festive et familiale, avec des séances de maquillage “terrifiantes” et l’entrée gratuite pour tous les enfants déguisés. Un rendez-vous qui promet de mêler frissons et tendresse, dans l’esprit bon enfant d’un Halloween alpin où même les Saint-Bernard, dit-on, frémissent de plaisir.